Emirates rilancia l’impegno su Seychelles: 43.500 passeggeri trasportati nel 2021

Emirates ha firmato un memorandum d’intesa con il Seychelles Tourism Board a Expo 2020: un accordo che riafferma l’impegno della compagnia aerea sull’arcipelago dell’oceano Indiano e delinea iniziative congiunte per promuovere il commercio e il turismo nel paese. “Emirates ha condiviso forti legami con le Seychelles fin dal 2005 e l’isola nazione rimane un mercato molto importante per noi – ha dichiarato Ahmed Khoory, svp commercial West Asia & Indian Ocean della compagnia aerea di Dubai -. Questo accordo è una forte testimonianza del nostro impegno e sostegno all’arcipelago. Ringraziamo i nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di continuare a far crescere la nostra partnership di successo”.

“Emirates è stata costante e ferma nel proprio sostegno verso le Seychelles e noi siamo davvero grati per questo – ha aggiunto Sylvestre Radegonde, ministro degli Affari Esteri e del Turismo -. Pertanto, vorremmo esprimere il nostro sostegno per il prossimo anno con la speranza che sia un anno migliore sia per le Seychelles sia per la compagnia aerea”.

Emirates ha lanciato le operazioni verso le Seychelles nel 2005 e la compagnia aerea attualmente opera voli giornalieri su Malè, utilizzando Boeing 777-300er. Il vettore è stato la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i servizi passeggeri alle Seychelles nell’agosto 2020, in coincidenza con la riapertura del paese ai turisti internazionali. Da gennaio 2021, Emirates ha trasportato quasi 43.500 passeggeri verso Seychelles, da più di 90 destinazioni, compresi i mercati principali, Emirati Arabi Uniti, Germania, Francia, Polonia, Svizzera, Austria, Spagna, Russia, Belgio e Stati Uniti d’America.