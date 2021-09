Emirates rilancia in tecnologia: l’app di realtà virtuale debutta su Oculus

Emirates, compagnia pioniera nell’utilizzo della tecnologia della realtà virtuale, consente ora di apprezzare le Suite della First Class oppure l’esclusiva lounge dell’A380, comodamente da casa. Disponibile sul sito del vettore, tramite l’app e ora su Oculus Store, per gli utenti Oculus Rift, Emirates VR vuole coinvolgere gli utenti di tutto il mondo con la realtà virtuale più all’avanguardia. Questa tecnologia permette ai clienti Emirates di navigare attraverso le cabine Economy, Business e First Class, esplorando i posti e di visitare l’iconica Onboard Lounge e la Shower Spa dell’A380, utilizzando gli hotspot di navigazione. Emirates sta lavorando a una versione aggiornata con la cabina Premium Economy e gli ultimi interni degli aerei A380. Per il futuro la compagnia prevede di offrire ai clienti la possibilità di esplorare destinazioni, selezionare una cabina, prenotare e pagare il volo mediante l’app Emirates Oculus VR.

“Emirates vuole offrire ai passeggeri esperienze innovative ed eccezionali a bordo, a terra o nello spazio digitale – afferma Boutros Boutros, vicepresidente senior della divisione corporate communications, marketing and brand Emirates -. Nel 2018 siamo stati i primi a introdurre la tecnologia avanzata di VR sulle nostre piattaforme digitali, offrendo ai clienti l’opportunità di vivere la fantastica esperienza Emirates prima di salire a bordo. Abbiamo continuato a investire e sviluppare questo progetto e oggi siamo lieti essere la prima compagnia aerea a lanciare un’app Oculus VR. Questa iniziativa espande la capacità di interagire con il nostro pubblico attraverso le piattaforme digitali in tutto il mondo. È anche particolarmente rilevante in questo momento, poiché molte persone non viaggiano da un po’ di tempo a causa della pandemia e ora vogliono riscoprire ispirazioni e opzioni di volo”.