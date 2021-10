Emirates promuove la vacanza formato famiglia a Dubai in occasione di Expo 2020

Emirates incentiva la vacanza formato famiglia in occasione di Expo 2020 Dubai: la compagnia aerea ha infatti creato un’offerta riservata ai biglietti per i bambini, oltre a una serie di incentivi che garantiscono un’esperienza unica una volta a destinazione.

La promozione, valida fino al 30 ottobre, prevede che le famiglie che prenotano i biglietti per Dubai, pagheranno solo il 25% della tariffa piena per i bambini dai 2 agli 11 anni, in vigore per tutta la durata di Expo 2020. L’offerta speciale è applicabile su tutti i biglietti di business ed economy class per Dubai, e per viaggiare fino al 31 marzo 2022.

“I nuclei familiari, in media composti da quattro membri, rappresentano oltre il 30% dei clienti che pianificano un viaggio a Dubai questo inverno – spiega una nota della compagnia, Premier Partner dell’evento -, un importante segnale dell’attrattiva della città per le famiglie con bambini piccoli, in particolare da Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Svizzera e Italia. Un altro indizio della popolarità di Dubai per le famiglie è il traffico passeggeri, cresciuto del 15% di settimana in settimana e più della metà dei visitatori che pianificano una vacanza nei prossimi mesi ha già visitato Dubai e intende rimanerci più di una settimana”.

La promozione di Emirates in occasione di Expo 2020 include poi sia per i grandi sia per i piccoli passeggeri, un Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto acquistato verso Dubai durante l’evento.