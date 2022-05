Emirates in codeshare con Royal Air Maroc sulle rotte tra Dubai e Casablanca

Emirates e Royal Air Maroc lanciano un nuovo codeshare che garantirà maggiori opzioni di viaggio e scelte di collegamento per i clienti di entrambe le compagnie aeree tra Dubai e Casablanca e non solo.

In vigore a partire dalla fine di questo mese, entrambe le compagnie aeree applicheranno i loro codici sui rispettivi voli tra Casablanca e Dubai per un totale di 209 destinazioni combinate. I nuovi voli in codeshare sono già disponibili per la vendita attraverso tutti i canali di vendita dei vettori.

I clienti di Emirates saranno in grado di accedere a 17 destinazioni in Marocco oltre Casablanca, così come a 63 destinazioni internazionali, tra cui 25 destinazioni in Africa settentrionale, occidentale e centrale. I passeggeri di Royal Air Maroc possono accedere al vasto network Emirates di oltre 130 destinazioni, tra cui 60 città in Medio Oriente, Stati Uniti, Asia occidentale ed Estremo Oriente.