Emirates, a gennaio record per le prenotazioni di viaggi familiari

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ITB Berlin 2026, in programma dal 3 al 5 marzo presso il quartiere fieristico della capitale tedesca, registra il tutto esaurito. Nell’anno del suo 60° anniversario, la principale fiera B2B mondiale dedicata al turismo conferma la propria centralità nello scenario internazionale con oltre 160 Paesi rappresentati, vendite di biglietti sostenute e una Convention di alto profilo. Paese Ospite ufficiale sarà l’Angola. La manifestazione evidenzia una crescita particolarmente significativa in Asia e nei Paesi arabi, così come nei segmenti crociere, travel technology, turismo medicale e avventura. Le grandi partecipazioni nazionali – tra cui Thailandia, Egitto, Turchia e Italia – rafforzano il ruolo di ITB Berlin quale marketplace globale per business, innovazione, dialogo e sviluppo sostenibile. Tra le novità dell’edizione 2026 debutta MIA, chatbot attivo 24 ore su 24 per supportare espositori e visitatori. Si ampliano inoltre le ITB Guided Tours, con percorsi tematici dedicati all’intelligenza artificiale, alle destinazioni resilienti e alle tecnologie alberghiere. Il nuovo Talent Hub, evoluzione del Career Center, punta sulla formazione e sull’attrazione dei giovani professionisti, mentre il Medical & Health Tourism Pavilion continua a espandersi, intercettando la crescente domanda di viaggi legati a prevenzione, longevità e benessere. Il comparto Travel Technology, con sei padiglioni completamente sold out, si conferma tra i più dinamici, con un forte focus su AI, sistemi di pagamento digitali e soluzioni software per l’hospitality. Tutte le macro-regioni mondiali saranno ampiamente rappresentate: dalle Americhe – in vista del lancio di ITB Americas – all’Africa con l’Angola protagonista, fino a Medio Oriente, Asia-Pacifico e Oceania. In costante espansione anche i segmenti Luxury, LGBTQ+ Tourism, MICE, Business Travel e Adventure Travel. Con lo slogan “Leading Tourism into Balance”, l’ITB Berlin Convention 2026 riunirà circa 400 relatori internazionali per approfondire le grandi trasformazioni del settore: dall’intelligenza artificiale (con particolare attenzione all’agentic commerce) alle strategie rigenerative, dalla longevità ai nuovi ecosistemi di pagamento, fino al turismo inclusivo. A completare il programma, un ricco calendario di eventi celebrativi diffusi in tutta l’area espositiva per festeggiare i 60 anni della manifestazione, tra mostre, networking e format speciali. Con ITB 360°, la piattaforma attiva tutto l’anno, ITB Berlin consolida così il proprio posizionamento come hub globale dell’innovazione turistica. [post_title] => Tutto esaurito per l'ITB di Berlino. Angola, il Paese ospite ufficiale [post_date] => 2026-02-11T15:08:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770822494000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non è solo un nuovo target ma un nuovo modello di consumo. La Generazione Z — nati tra il 1996 e il 2010 — sta ridefinendo linguaggi, prodotti e strategie del settore turistico. Il tema è stato al centro dell’incontro “Generazione Z: il viaggio che cambia le regole” alla Bit di Milano. «È un segmento fondamentale perché ci mostra il futuro dei viaggi: influenza già oggi le scelte e i trend del mercato» ha spiegato Claudio D’Angelo, partner Ey Italia. «Per questa generazione il valore dell’esperienza di viaggio supera perfino beni materiali e lusso». Secondo l’Osservatorio Ey (5 mila intervistati in cinque Paesi), il 53% dei giovani viaggia per partecipare a eventi culturali, musicali o sportivi, mentre il 24% utilizza già l’intelligenza artificiale per pianificare itinerari ed esperienze. Viaggio come esperienza, non destinazione La scelta geografica diventa secondaria rispetto a passioni e community. Social media (46%) e contenuti audiovisivi (25%) incidono più dei canali tradizionali nella decisione finale. Il fenomeno impone un cambio di approccio al prodotto: meno pacchetti rigidi e più format flessibili. Crescono inoltre i viaggi ibridi tra vacanza, lavoro e studio: il 74% della Gen Z si dichiara interessato a formule workation e bleisure. Sensibilità a overtourism e sostenibilità L’under 30 si dimostra anche più consapevole dell’impatto dei flussi: il 52% afferma di aver subito effetti negativi dell’overtourism nell’ultimo anno e si aspetta politiche di gestione attiva delle destinazioni. Allo stesso tempo l’84% dichiara di aver fatto scelte di viaggio attente alla sostenibilità ed è disposto a spendere di più per opzioni realmente green, chiedendo però maggiore trasparenza nelle offerte. Agenzie e community: la nuova convergenza Il cambiamento investe direttamente la distribuzione. La collaborazione tra Bluvacanze e WeRoad nasce proprio in questa direzione. «Per continuare a lavorare dobbiamo comprendere i desideri delle nuove generazioni e contaminare il nostro modo di costruire il viaggio» ha spiegato Claudio Busca, gm Bluvacanze. «WeRoad vende community: è un approccio diverso che deve trovare equilibrio con il pacchetto tradizionale». Dello stesso avviso Stefano Arossa, commercial regional manager WeRoad: «Mettere insieme competenze diverse è un plus per il cliente». Il cambiamento riguarda anche il marketing: «Il prodotto va progettato insieme ai giovani, anche all’interno delle aziende» ha aggiunto Isabella Maggi, marketing & communication director Gattinoni Travel con DreamPacker. «E i micro-influencer diventano un canale sempre più rilevante». Per il trade la sfida ora è culturale prima ancora che commerciale: far dialogare agenzie e nuove generazioni, trasformando l’intermediazione da semplice vendita a interpretazione dei desideri di viaggio. [post_title] => La Gen Z cambia il turismo: eventi, community e sostenibilità guidano le scelte [post_date] => 2026-02-11T14:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => gen-z [1] => mercato ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gen z [1] => mercato ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770818875000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte le novità per Disney Cruise Line che presenta i nuovi itinerari per l’estate 2027 con una proposta ampia e articolata che include crociere in Europa, nei Caraibi e in altre destinazioni internazionali. Le prenotazioni per l’estate 2027 apriranno in esclusiva per i membri del Disney Cruise Line Castaway Club lunedì 16 febbraio e saranno disponibili al pubblico a partire da lunedì 23 febbraio. La Disney Wish arriva per la prima volta in Europa Per la prima volta la Disney Wish arriverà in Europa. La nave proporrà itinerari da tre a dieci notti verso una selezione di destinazioni europee, tra cui Civitavecchia, Zara (Croazia) e Hellesylt (Norvegia). Disney Magic e Disney Wonder tornano in Alaska Le navi Disney Magic e Disney Wonder salperanno di nuovo verso l’Alaska partendo da Vancouver per una nuova stagione di esplorazioni tra paesaggi e meraviglie naturali. Entrambe le navi proporranno itinerari di sette notti mentre la Disney Magic offrirà anche crociere più brevi, da sei a otto notti, per coloro che desiderano scoprire la storia e la bellezza senza tempo dell'Alaska. Disney Cruise Line espande le sue mete alle Bahamas e ai Caraibi La Disney Dream tornerà a Port Canaveral per l’estate 2027, offrendo crociere di tre e quattro notti alle Bahamas, con tappa presso le isole private Disney: Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay a Lighthouse Point. La Disney Fantasy continuerà a partire da Port Canaveral con itinerari di quattro e cinque notti verso le Bahamas e alcuni porti caraibici. Gli ospiti possono anche scegliere un viaggio di dieci notti nei Caraibi meridionali per una lunga vacanza tropicale progettata pensando alle famiglie, con attività coinvolgenti per tutti, sia a bordo che a terra. La Disney Treasure intraprenderà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali partendo da Port Canaveral invitando gli ospiti a visitare alcune delle isole più belle dei Caraibi. Con partenza da Fort Lauderdale la Disney Destiny offrirà itinerari di tre, quattro e cinque notti per le Bahamas e i Caraibi, nonché quattro crociere di sette notti per i Caraibi orientali e occidentali. La Disney Adventure continuerà a navigare da Singapore con itinerari di tre e quattro notti senza pernottamento a terra tra gennaio e agosto. Marvel Day at Sea e Pixar Day at Sea arricchiranno nuovamente una selezione di crociere Disney Cruise Line a partire da gennaio 2027 offrendo esperienze tematiche ispirate a due delle franchise più amate. Per rispondere alla crescente domanda del mercato italiano, Disney Cruise Line ha introdotto nuove iniziative per le agenzie di viaggio, con focus sugli itinerari e una sezione formativa su Disney Stars, offrendo strumenti utili per conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line, supportare le vendite e diventare travel partner. [post_title] => Disney Wish per la prima volta in Europa, le novità della compagnia per il 2027 [post_date] => 2026-02-11T12:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770814353000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates chiude gennaio registrando il suo mese record per le prenotazioni di viaggi familiari, confermandosi come la compagnia aerea internazionale preferita da famiglie con bambini. Nel 2025, infatti, l’84% di tutte le prenotazioni di Emirates è stato effettuato in Economy Class, e i viaggi di gruppo o familiari hanno rappresentato il 64% dei passeggeri in questa classe. I viaggiatori in Economy Class hanno prenotato con largo anticipo: oltre il 65% delle prenotazioni di gruppo è stato effettuato almeno tre mesi prima della partenza, mentre più del 65% delle famiglie ha prenotato almeno due mesi prima del viaggio. Le destinazioni più gettonate dai gruppi sono state Dubai, Jeddah, Medina, Istanbul e Roma, mentre le famiglie hanno scelto principalmente Dubai, Bangkok, Jeddah, Malé e Mauritius. Nel 2026, anno designato negli Emirati Arabi Uniti come “Anno della Famiglia”, Emirates evidenzia che le prenotazioni familiari seguono il calendario scolastico: le vacanze di primavera ed estate sono state prenotate già a gennaio, e un nuovo picco di prenotazioni è atteso in estate per i viaggi previsti nella seconda metà dell’anno. La forza dell’esperienza Economy di Emirates risiede nella coerenza e nella scala con cui questi standard vengono applicati su quasi 500 voli quotidiani, offrendo ogni giorno esempi concreti della promessa “fly better”, che rappresenta il cuore del brand. Emirates opera con una flotta di grandi aeromobili, tra cui gli Airbus A380, gli A350 e i Boeing 777, e offre ai passeggeri della classe economica velivoli progettati per garantire il massimo comfort durante i voli a lungo raggio. Ci sono sedili ergonomici con poggiatesta regolabili, un ampio pitch per le gambe, schermi personali per l’intrattenimento e illuminazione d’atmosfera studiata per favorire il relax e il riposo. Sui più recenti aeromobili, come l’A350, l’Economy Class offre fino a 259 comodi sedili in configurazione 3-3-3. Molti aeromobili Emirates hanno già beneficiato del programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari, che ha introdotto sedili di nuova generazione, interni completamente rinnovati e un design moderno ed elegante, aumentando comfort e relax a bordo. Emirates offre inoltre imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali e garantisce la possibilità di sedersi insieme. Un altro vantaggio pratico dell’esperienza in Economy Class di Emirates è l’ampiezza della sua rete. La compagnia serve destinazioni in Europa, Asia, Africa, Americhe e Australasia, spesso con voli diretti che semplificano i viaggi. [post_title] => Emirates, a gennaio record per le prenotazioni di viaggi familiari [post_date] => 2026-02-11T12:08:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770811717000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Star Clippers prolunga l'iniziativa dell’Early booking discount, offrendo alle agenzie uno strumento in più per promuovere e commercializzare il prodotto in Italia. Sconti del 10% e del 20% saranno applicati alle prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio su una selezione di partenze previste per la prossima estate dagli home port mediterranei a bordo dei tre velieri Star Clippers. Royal Clipper tra Costa Azzurra e Adriatico Gli Early Booking Discount del cinque albero Royal Clipper, ammiraglia della flotta, riguardano un totale di nove partenze, tutte da sette notti, dai porti di Nizza (25 aprile, 2 e 16 maggio) e Venezia (11, 18 e 25 luglio; 1°, 8 e 15 agosto), tutte scontate del 10%, con rientro nello stesso porto di partenza. Star Clipper tra minicrociere e coast-to-coast Per il quattro alberi Star Clipper dieci crociere totali, tra aprile e novembre, con sconti tra il 10% e il 20%. Dalle minicrociere di aprile con imbarco e sbarco a Nizza (25 aprile, 3 notti, con scalo a Monaco in occasione del GP Historique; 28 aprile, 4 notti) alle traversate tra Venezia e Civitavecchia (2 luglio, 11 notti, e ritorno su rotta opposta il 18 luglio, 11 notti) e tra Venezia e Atene (29 luglio, 11 notti, e ritorno su rotta opposta il 9 agosto, 11 notti). Star Flyer tra il Canale di Suez e lo stretto di Gibilterra I due capi del Mediterraneo, le estreme vie d’accesso al Mare Nostrum, saranno attraversate da Star Flyer. Il 30 giugno 2026 partirà una delle rotte più attese: da Safaga, porto egiziano sul Mar Rosso, il veliero raggiungerà Atene dopo aver attraversato il Canale di Suez, in 11 notti (sconto del 10%). Tra luglio e agosto, tre crociere nell’Egeo (Atene-Atene, 25 luglio, 8 e 15 agosto, sette notti), anticiperanno il gran finale di stagione in partenza da La Valletta il 25 ottobre: una crociera di 10 notti fino a Malaga, da cui il quattro alberi prenderà il largo verso le Americhe, attraversando lo stretto di Gibilterra. Per il secondo anno consecutivo Star Clippers ripropone, su una selezione di partenze, importanti vantaggi per le famiglie per itinerari previsti la prossima estate e prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio 2026. Per alcune partenze a bordo dei velieri Star Flyer e Star Clipper il primo ragazzo (meno di 18 anni compiuti) viaggia gratis, mentre ulteriori ospiti under-18 ricevono uno sconto del 50% nelle cabine di categoria 2-6. Su Star Flyer saranno quattro le crociere, in alta stagione sulle rotte Atene-Atene da sette notti, (25 luglio 2026, 1, 8 e 15 agosto 2026). Quattro partenze anche quelle a bordo di Star Clipper, sulle rotte da 11 notti Venezia-Civitavecchia del 2 luglio, Civitavecchia-Venezia del 18 luglio, Venezia-Atene del 29 luglio e Atene-Venezia del 9 agosto 2026. [post_title] => Star Clippers, prorogati al 28 febbraio gli "early booking discount" [post_date] => 2026-02-11T11:55:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770810934000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507074" align="alignleft" width="300"] Maurizio Casabianca[/caption] Tempo di bilanci. In casa Going si archivia un'annata che ha prodotto un fatturato t.o. di 45 milioni e già si guarda avanti. "In quattro anni abbiamo quadruplicato il fatturato - conferma durante il Tove Maurizio Casabianca, chief commercial and operations officer dell'operatore -. Un risultato importante, che ci porta a prevedere di raggiungere i 59 milioni nel 2026 e che identifica i 100 milioni nel 2029 come un obiettivo alla nostra portata". Lo scenario internazionale mutevole e la ridotta capacità di acquisto della fascia media non spaventano l'operatore: "Stiamo crescendo sulla parte dinamica. La sfida si giocherà sulla multicanalità nel rispetto di prezzi equilibrati. Abbiamo riposizionato il brand Going sulla fascia medio-alta e le agenzie ci hanno seguito". Agenzie motore della crescita Nel 60% dei casi si tratta di adv "esterne" al gruppo. "Un risultato importante, che sta portando frutti anche sulle prenotazioni 2026". Al momento, la crescita sull'anno precedente è del 28%: "Un dato sicuramente positivo, che però andrà valutato alla fine di marzo per comprendere quale sarà la reale portata dell'incremento sull'anno". Intanto, Going ha rilasciato una versione completamente rinnovata della piattaforma Going.it, con una nuova homepage pensata per accompagnare l’utente nella fase iniziale del viaggio: quella dell’ispirazione. Il restyling segna un cambio di passo chiaro sul piano visivo ed editoriale, adottando un impianto “a cards”, come una bacheca su un wallet. «Abbiamo lavorato su una logica editoriale che sposta il sito da strumento puramente informativo a spazio di suggestione - spiega Marco Orlandi, digital consumer experience officer del gruppo Bluvacanze -. Il nuovo Going.it parla a un utente finale che non sta ancora acquistando, ma sta immaginando il proprio viaggio. È lo stesso approccio narrativo che utilizziamo sui nostri canali social, a partire da @Goingofficial: immagini forti, testi brevi, contenuti che accendono un’idea». Il nuovo sito rafforza anche il legame con il canale agenziale. «Il nostro approccio digitale non bypassa le agenzie di viaggio, ma le integra - aggiunge Casabianca -. Il sito è uno strumento di orientamento e di raccolta dell’interesse. La consulenza, il valore aggiunto e la relazione restano centrali e continuano a passare dalle agenzie partner». [post_title] => Going, Casabianca: "Proiettati al traguardo dei 59 milioni nel 2026" [post_date] => 2026-02-11T10:33:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770806003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Casa Toscana, presso Terme De Montel - dirimpettai dello stadio San Siro a Milano -, presenta in anteprima BIT 2026 il Carnevale di Viareggio. Un evento di grande rilievo per la regione Toscana che va oltre la sfilata canonica e un segmento turistico che rientra a pieno titolo nel segmento del turismo familiare. «È una magia l’intera organizzazione del carnevale. Si tratta di un evento storico di grande attrazione turistica, con una grande peculiarità, la destagionalizzazione. Attrae migliaia e migliaia di persone anche a livello internazionale, non solo come evento annuale. Il carnevale costituisce un'esperienza culturale e turistica continuativa e permanente - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica -. Attraverso l'occupazione di tutte le strutture, come per gli altri eventi che seguiamo, per esempio Lucca Comics Games che fa grandi numeri, scopriamo che il carnevale non coinvolge solo Viareggio ma tutta l'area della Toscana Nord-Est e Nord-Ovest. Sono eventi che hanno veramente un peso sull’attrazione regionale». «Il Carnevale è una macchina di produzione e promozione turistica non solo per numero di attrattiva di visitatori ma anche per tutto il suo indotto, la quantità incredibile di persone che ne fanno parte, dello spettacolo, di figuranti che seguono i carri, le centinaia di persone per ognuno dei carri e le maestranze. Un segmento di mercato legato all'artigianato, con i grandi maestri di cartapesta. Il Carnevale coinvolge anche l'intero sistema culturale della città con mostre, incontri e presentazioni di libri», aggiunge Tapinassi. Quest’anno sono 6 manifestazioni dal 1° al 21 febbraio e un mese ricco di eventi. Le parate, dette Corsi Mascherati, si svolgono sul lungomare di Viareggio, descritto come un palcoscenico naturale dove sfilano opere fantastiche e allegoriche accompagnate da numerosi figuranti. I carri sono i protagonisti assoluti dell'evento organizzato dalla Fondazione Carnevale dove gli artisti sono liberi di scegliere il tema del proprio carro. Il colore, tema di quest’anno, è anche oggetto di una mostra dedicata presso il Museo del Carnevale che include un'opera, l'Arlecchina anonima, in prestito dalla Galleria degli Uffizi. La Cittadella del Carnevale, spazio creativo dove i maestri artigiani creano le opere allegoriche nei loro laboratori, aggiunge attività per tutto l'anno e un museo all’aperto che permette di vedere i carri e la loro costruzione per l’edizione successiva. Diventa il luogo dove si realizza esperienza museale permanente tra percorsi, visite guidate e laboratori. Anna Morrone [post_title] => Il Carnevale di Viareggio, un motore turistico per tutte le stagioni [post_date] => 2026-02-11T09:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => casa-toscana [1] => francesco-tapinassi [2] => toscana-promozione-turistica ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Casa Toscana [1] => Francesco Tapinassi [2] => Toscana Promozione Turistica ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770803881000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506442 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Su una destinazione come l’Australia ci sono ancora ampi margini di crescita: è la domanda a essere cambiata», afferma Matteo Prato, referente per l’Italia di Tourism Australia, al termine della prima edizione di Aussie Talks 2026 organizzata da Quality Group. «Ne è emerso un racconto più dinamico, fatto di idee, confronti e punti di vista condivisi - commenta Prato -, utili a individuare le barriere ancora presenti nella vendita dell’Australia e a costruire un’offerta sempre più strutturata per budget e interessi». Il mercato italiano conferma segnali di grande solidità: tra dicembre 2024 e novembre 2025, gli arrivi dall’Italia hanno raggiunto 74.970 unità (+15% rispetto all’anno precedente) e a fine dicembre scorso si ritiene completata la ripresa post-pandemia. Trainanti sono sia il segmento leisure (+20%) sia quello holiday (+22%). La motivazione principale resta la vacanza (39%), seguita dal Vfr (27%), riferito a chi parte per andare da parenti e amici. Aumentano i giovani - molti dei quali fra i 18 e i 35 anni usufruiscono del visto che permette di lavorare, studiare e fare una vacanza - e i clienti che viaggiano in autonomia, mentre gli itinerari (in media 18-21 giorni) non si accorciano, ma risultano più mirati e circoscritti. Entro il 2030 gli italiani diretti nel Down Under potrebbero toccare quota 90.000, sostenuti dagli investimenti di Tourism Australia e dal ruolo ancora centrale del trade, che in Italia intercetta il 32% delle prenotazioni. Il turista italiano si distingue per l’elevata spesa (+21% rispetto al 2019, al netto dell’inflazione) e per la propensione a esplorare il Paese oltre le grandi città, costruendo itinerari diffusi e ad alto impatto economico sulla destinazione. «L’Australia non è solo la meta “una volta nella vita” o il classico viaggio di nozze - conclude Prato -. Evoca avventura, natura, fauna selvatica e cultura aborigena, scoperta tra oceano e deserto. Per migliorarne la percezione, Tourism Australia lavora a stretto contatto con gli operatori, affiancando la costruzione del prodotto a un solido programma b2b di formazione. In Italia, a metà anno fiscale, sono già stati formati 400 agenti di viaggio, con 700 membri attivi nella community e 33 Premier Aussie Specialist, professionisti che non solo conoscono e vendono la destinazione, ma la promuovono in modo proattivo». Le preferenze dei viaggiatori italiani L’italiano, dopo aver visitato le grandi città, desidera andare oltre ed esplorare i diversi territori. Le aree più amate restano: il New South Wales, che calamita l’attenzione con l’iconica Sydney; il Queensland, con la sua Barriera Corallina e un’offerta mare variegata; e Victoria, con Melbourne e la Great Ocean Road. Nel cuore dell’outback attrae Uluru, Ayers Rock, luogo sacro per gli aborigeni. A registrare una marcata crescita è il Western Australia, grazie anche al volo diretto Roma-Perth di Qantas e alla promozione della regione come porta d’ingresso “più vicina” all’Australia, ricca di esperienze, natura, gastronomia e barriera corallina. Ci sono poi luoghi come Kangaroo Island (South Australia), con 400 abitanti e piccole strutture ricettive, dove il turismo rappresenta una risorsa fondamentale; e ancora la Tasmania, vera perla destinata a emergere, ideale per chi cerca un’Australia autentica e fuori dal tempo. (Federica De Luca) [post_title] => Australia, variazioni sul tema: «Ampi margini di crescita, è la domanda a essere cambiata» [post_date] => 2026-02-11T09:51:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1770803511000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Olimpiadi di Milano-Cortina come banco di prova per un ruolo da protagonista della mobilità in occasione dei grandi eventi: punta in alto Busitalia, nelle intenzioni di Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale della società di Trenitalia specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, che ne delinea gli obiettivi nel breve medio termine. Se da una parte "serve ancora tempo per raggiungere la brand awareness desiderata, rispetto al mio arrivo lo scorso marzo, Busitalia ha compiuto passi avanti. Il nostro obiettivo è quello di essere riconoscibili non solo nel trasporto pubblico locale ma anche nel mercato turistico. E dunque non solo cliente b2c ma anche b2b: vogliamo diventare leader della mobilità legata ai grandi eventi in Italia". E proprio quella dei "Giochi invernali è una vetrina privilegiata" che presenta al mondo Busitalia, con tutte le sue potenzialità "di diventare leader nel settore Mice. Qualche dato: dallo scorso 23 gennaio, quando sono iniziati i trasporti per le Olimpiadi, abbiamo effettuato ben 46.000 corse, per muovere gli atleti, lo staff, i giornalisti ecc. con un tasso di soddisfazione praticamente del 100%". E sempre in ottica di eventi, si inserisce "la partnership siglata nel 2025 con Federcongressi: un contatto importante che ci avvicina a realtà con cui aprire nuove possibilità di collaborazione". Nel 2026 di Busitalia spicca l'acquisizione di City Sightseeing Italia, "brand riconosciuto a livello internazionale, che rappresenta un ulteriore tassello che si somma alla filiera trasporti della nostra azienda. Il passeggero di Trenitalia, che viaggia anche per altri motivi, può fruire dell'offerta City Sightseeing e scoprire diverse città". 