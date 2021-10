Emirates decolla sulle ali di Expo2020 Dubai: nuovi pacchetti e offerte

Emirates celebra l’apertura ufficiale di Expo 2020 Dubai, lanciando ancora più offerte per tutti i passeggeri che arrivano o fanno scalo a Dubai. Mostrando la carta d’imbarco, i passeggeri della compagnia aerea possono usufruire dell’accesso gratuito al Dubai Frame, una delle attrazioni iconiche della città che offre una vista panoramica tra passato e futuro. Inoltre, la carta d’imbarco Emirates consente ai clienti di usufruire di interessanti sconti e vantaggi in oltre 500 negozi, ristoranti e attrazioni ricreative in Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

I passeggeri Emirates in arrivo o in scalo a Dubai possono anche aggiungere un soggiorno in hotel per esplorare la città: il vettore propone una vasta gamma di hotel e appartamenti con oltre 100 scelte di alloggio. Ciò include un check-in esclusivo 24 ore su 24, colazione gratuita, tariffe speciali per le escursioni e altro.

In qualità di Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates non vede l’ora di portare i visitatori all’evento tramite la sua rete di rotte che collega oltre 120 destinazioni a Dubai.