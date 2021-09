Emirates completa la flotta degli A380 con i tre velivoli in consegna a novembre

Emirates accoglierà in flotta quest’anno altri tre aeromobili 380 da Airbus, come parte dell’ultima unità già ordinata, pronta a partire da novembre, anticipando la tempistica di consegna originale da giugno 2022.

I tre nuovi A380 saranno equipaggiati con la cabina Premium Economy di Emirates, con gli interni rinnovati della cabina A380 e caratteristiche esclusive, tra cui le suite private e le Shower Spa in First Class, la famosa Onboard Lounge, sedili completamente reclinabili in Business Class e gli schermi da schienale più grandi del settore posti in tutte le cabine, per provare l’ampia selezione di contenuti e canali sul sistema di intrattenimento ice.

L’intera flotta di A380 Emirates raggiungerà quindi le 118 unità a novembre, inclusi sei aeromobili dotati di sedili Premium Economy in una configurazione di 4 classi.

“Abbiamo raggiunto un accordo con Airbus per anticipare la consegna dei restanti ordini di A380 e abbiamo ottenuto finanziamenti per queste unità – afferma Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Gli aeromobili saranno dotati dei già richiestissimi posti in Premium Economy, che lanceremo in maniera estesa nei prossimi mesi. Emirates continuerà ad essere il più grande operatore di questa tipologia di aereo spazioso e moderno per i prossimi due decenni e si impegna a garantire una customer experience soddisfacente dell’A380, con investimenti continui per migliorare prodotti e servizi.”