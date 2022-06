El Al sospende le rotte per Toronto, Varsavia e Bruxelles, da fine ottobre

El Al Israel Airlines interromperà i collegamenti sulle rotte per Toronto, Varsavia e Bruxelles, il prossimo 30 ottobre.

Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea, “Dall’uscita dalla crisi provocata dal Covid si sono verificati cambiamenti nella domanda prevista di voli da e per Israele. Questo ci ha costretto ad apportare modifiche agli orari e alle destinazioni dei voli, al fine di fornire ai nostri passeggeri le destinazioni adeguate, per la nuova domanda e le nuove destinazioni”.

Tuttavia, la compagnia aerea sta affrontando anche una carenza di piloti, come numerosi altri vettori in questo particolare momento.