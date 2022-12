Ego Airways: “Nessuna responsabilità sulla mancata acquisizione da parte di Leone Capital” Presa di posizione da parte di Ego Airways riguardo alle notizie degli ultimi giorni sulla “presunta mancata acquisizione da parte di Leone Capital LLC della licenza di volo e il Certificato di operatore aereo di Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia”. La nota ufficiale di Ego precisa che “l’acquisizione della compagnia da parte del promissario acquirente – impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare – non ha avuto corso stante il mancato tempestivo pagamento del prezzo pattuito e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti. Tale circostanza ha avuto quale conseguenza la revoca da parte di Enac delle certificazioni di volo già sospese su richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital. “Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l’esercizio dell’impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva messa in liquidazione; sino a quel momento Ego Airways, precisa di essersi attivamente adoperata per l’individuazione di soluzioni che consentissero una continuità e operatività aziendale raggiungendo un accordo con la predetta Società e da quest’ultima non onorato”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presa di posizione da parte di Ego Airways riguardo alle notizie degli ultimi giorni sulla "presunta mancata acquisizione da parte di Leone Capital LLC della licenza di volo e il Certificato di operatore aereo di Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia". La nota ufficiale di Ego precisa che "l'acquisizione della compagnia da parte del promissario acquirente - impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare - non ha avuto corso stante il mancato tempestivo pagamento del prezzo pattuito e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti. Tale circostanza ha avuto quale conseguenza la revoca da parte di Enac delle certificazioni di volo già sospese su richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital. "Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l'esercizio dell'impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva messa in liquidazione; sino a quel momento Ego Airways, precisa di essersi attivamente adoperata per l'individuazione di soluzioni che consentissero una continuità e operatività aziendale raggiungendo un accordo con la predetta Società e da quest'ultima non onorato". [post_title] => Ego Airways: "Nessuna responsabilità sulla mancata acquisizione da parte di Leone Capital" [post_date] => 2022-12-22T12:24:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671711868000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il crollo della compagnia aerea italiana Blue Panorama era evidente da qualche mese, ma ora il vettore si è dovuto arrendere perché i giudici del tribunale di Milano non hanno ammesso la procedura di concordato preventivo, che poteva essere un'estrema formula per la sua salvezza. La crisi è scoppiata nell'ottobre dello scorso anno e durante lo scorso anno la compagnia aerea ha cercato di trovare una nicchia nel mercato. Ma ora i giochi sembrano arrivati alla conclusione. Preoccupazioni per il lavoro Rimangono in strada 270 dipendenti, di cui 45 di terra, 55 piloti e 170 assistenti di volo. Dopo essere passato per diverse mani, l'ultima opportunità gli è stata data dal fondo di investimento americano Bateleur Capital. Tuttavia, gli americani, conoscendo in dettaglio la situazione finanziaria, hanno abbandonato l'idea. Blue Panorama, nata nel 1998, era una compagnia charter specializzata nell'offrire voli ai grossisti. Arrivò ad avere fino a 35 velivoli di tipo B737 a corto raggio e due velivoli di tipo B767 a lungo raggio. [post_title] => Anche per Blue Panorama è arrivata la fine della corsa [post_date] => 2022-12-22T10:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671704651000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il processo di vendita di Ita Airways sembra finalmente accelerare: ieri il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un Dpcm mirato proprio a velocizzare le procedure cessione della compagnia. Sono confermati i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e contestualmente viene meno il vincolo per il Tesoro a non cedere la maggioranza. Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la procedura di vendita entrerà nel vivo. "Cerchiamo un partner industriale per far funzionare Ita” avrebbe commentato - secondo diverse fonti di stampa - il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Consiglio dei ministri. Il decreto riavvia la procedura prevedendo anche l'avvio di una trattativa diretta ma anche che la controparte sia individuata tra i soggetti che avevano partecipato alla precedente offerta nei diversi raggruppamenti di imprese. Il soggetto individuato - che dovrà avere una maggioranza detenuta da una compagnia aerea - non dovrà essere sottoposto a vincoli che impediscano la partecipazione iniziale, ma anche poi il controllo o la maggioranza del capitale. Crescono i colloqui con i tedeschi Intanto Fabio Lazzerini, ad della compagnia, ha confermato il crescendo dei colloqui con Lufthansa: "Stiamo lavorando molto con Lufthansa, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni". Ma per la vendita, "quanta quota e in che modalità lo deciderà il ministero delle Finanze". Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di promozione tra la compagnia e la regione Friuli Venezia Giulia, ha anche sottolineato come "per la prima volta negli ultimi venti anni, nel budget della compagnia di bandiera italiana, i ricavi superano i costi (...) e c'è stata molta attenzione ai costi”. Ad esempio, “l’aumento di carburante, del 107%, ha impattato solo per il 55/60% dei conti, il resto è stato compensato da maggiori ricavi e dal risparmio dei costi". Il manager ha infine rassicurato i dipendenti ex Alitalia, "che sono nostro riferimento, abbiamo la consapevolezza che ci sono persone in cassa integrazione con professionalità ottime per le nostre esigenze" di sviluppo futuro. "Faremo di tutto perché ci sia un accesso al bacino”. Una precisazione arriva dopo che la compagnia ha organizzato due giornate di recruiting, a Milano e a Roma, aperte a tutti. [post_title] => Governo: Dpcm che velocizza la vendita di Ita. Lufthansa in pole position [post_date] => 2022-12-22T08:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671698757000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network. “L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”. La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno. “Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”. L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”. Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”. In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà. Le tendenze in agenzia per l’inverno Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare. “Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”. Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”. Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”. Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”. [post_title] => Sergio Testi, Gattinoni: "Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista" [post_date] => 2022-12-21T16:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671638708000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. "Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda". Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future. [post_title] => Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp [post_date] => 2022-12-21T12:06:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671624419000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana. Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest'ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai. “L'aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”. [post_title] => Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio [post_date] => 2022-12-21T11:44:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671623089000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rafforza la capacità sulla Thailandia con l'introduzione di un quarto volo tra Bangkok e Dubai a partire dal 1° gennaio 2023. La frequenza aggiuntiva contribuirà a soddisfare l'aumento della domanda di viaggi internazionali da e per Bangkok, mentre il settore dei viaggi e del turismo della Thailandia è protagonista di una forte ripresa. Il volo aggiuntivo di Emirates sarà operato dall'Airbus A380 configurato in tre classi. Con 28 voli settimanali per la capitale thailandese e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, oltre che verso 130 destinazioni in 6 continenti. La compagnia opera anche un volo diretto giornaliero per Hong Kong da Bangkok. [post_title] => Emirates: quarto volo giornaliero per Bangkok dal prossimo 1° gennaio [post_date] => 2022-12-21T10:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671616873000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ed Air Nostrum aumentano l'impegno su tecnologia e sostenibilità con l'acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone così il primo investitore strategico. Dante, il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L'accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto. Dovetail e Dante stanno guidando l'industria dell'aviazione, locale e a livello più ampio, verso una nuova ed entusiasmante era sostenibile, consentendo ai vettori di operare su rotte regionali commercialmente valide con velivoli elettrici a zero emissioni. Le compagnie stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno. [post_title] => Volotea ed Air Nostrum investono nel capitale di Dante Aeronautical [post_date] => 2022-12-20T13:48:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671544104000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consiglio europeo ha adottato la decisione sulla notifica degli obblighi di compensazione previsti dal regime Corsia (regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale), tesa a contribuire agli ambiziosi obiettivi globali di neutralità climatica. Gli Stati membri potranno infatti adempiere al loro primo obbligo annuale di notificare agli operatori stabiliti nell'Unione i rispettivi obblighi di compensazione, in linea con gli impegni internazionali assunti in sede di Icao. Il regime Corsia è un meccanismo globale per compensare le emissioni di CO2 del trasporto aereo internazionale adottato nel 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao), al quale gli Stati membri dell'Ue si sono impegnati a partecipare fin dalla fase pilota, iniziata nel gennaio 2021. «L'Ue attuerà ora il regime di compensazione obbligatoria delle emissioni di CO2, avvicinandosi così all'obiettivo di realizzare la neutralità climatica entro il 2050. Combattere i cambiamenti climatici è una responsabilità collettiva globale e l'UE sostiene pienamente gli sforzi multilaterali in seno all'Icao volti a ridurre l'impatto climatico del trasporto aereo internazionale», ha dichiarato Martin Kupka, ministro ceco dei trasporti La decisione sul regime Corsia consentirà agli Stati membri di onorare i loro impegni internazionali e di adempiere ai loro obblighi di notifica conformemente alle norme stabilite dall'ICAO fino a quando nuove norme nel quadro della revisione dell'Ets per il trasporto aereo saranno adottate dai colegislatori e saranno recepite nel diritto degli Stati membri. [post_title] => Aerei: compensazione di emissioni, la decisione del Consiglio europeo [post_date] => 2022-12-20T10:38:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671532718000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ego airways nessuna responsabilita sulla mancata acquisizione da parte di leone capital" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1371,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presa di posizione da parte di Ego Airways riguardo alle notizie degli ultimi giorni sulla \"presunta mancata acquisizione da parte di Leone Capital LLC della licenza di volo e il Certificato di operatore aereo di Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia\". \r

La nota ufficiale di Ego precisa che \"l'acquisizione della compagnia da parte del promissario acquirente - impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare - non ha avuto corso stante il mancato tempestivo pagamento del prezzo pattuito e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti. Tale circostanza ha avuto quale conseguenza la revoca da parte di Enac delle certificazioni di volo già sospese su richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital.\r

\"Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l'esercizio dell'impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva messa in liquidazione; sino a quel momento Ego Airways, precisa di essersi attivamente adoperata per l'individuazione di soluzioni che consentissero una continuità e operatività aziendale raggiungendo un accordo con la predetta Società e da quest'ultima non onorato\".","post_title":"Ego Airways: \"Nessuna responsabilità sulla mancata acquisizione da parte di Leone Capital\"","post_date":"2022-12-22T12:24:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671711868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il crollo della compagnia aerea italiana Blue Panorama era evidente da qualche mese, ma ora il vettore si è dovuto arrendere perché i giudici del tribunale di Milano non hanno ammesso la procedura di concordato preventivo, che poteva essere un'estrema formula per la sua salvezza. \r

\r

La crisi è scoppiata nell'ottobre dello scorso anno e durante lo scorso anno la compagnia aerea ha cercato di trovare una nicchia nel mercato. Ma ora i giochi sembrano arrivati alla conclusione.\r

Preoccupazioni per il lavoro\r

Rimangono in strada 270 dipendenti, di cui 45 di terra, 55 piloti e 170 assistenti di volo.\r

\r

Dopo essere passato per diverse mani, l'ultima opportunità gli è stata data dal fondo di investimento americano Bateleur Capital. Tuttavia, gli americani, conoscendo in dettaglio la situazione finanziaria, hanno abbandonato l'idea.\r

\r

Blue Panorama, nata nel 1998, era una compagnia charter specializzata nell'offrire voli ai grossisti. Arrivò ad avere fino a 35 velivoli di tipo B737 a corto raggio e due velivoli di tipo B767 a lungo raggio.","post_title":"Anche per Blue Panorama è arrivata la fine della corsa","post_date":"2022-12-22T10:24:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1671704651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il processo di vendita di Ita Airways sembra finalmente accelerare: ieri il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un Dpcm mirato proprio a velocizzare le procedure cessione della compagnia. Sono confermati i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e contestualmente viene meno il vincolo per il Tesoro a non cedere la maggioranza. Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la procedura di vendita entrerà nel vivo.\r

\r

\"Cerchiamo un partner industriale per far funzionare Ita” avrebbe commentato - secondo diverse fonti di stampa - il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Consiglio dei ministri. Il decreto riavvia la procedura prevedendo anche l'avvio di una trattativa diretta ma anche che la controparte sia individuata tra i soggetti che avevano partecipato alla precedente offerta nei diversi raggruppamenti di imprese. Il soggetto individuato - che dovrà avere una maggioranza detenuta da una compagnia aerea - non dovrà essere sottoposto a vincoli che impediscano la partecipazione iniziale, ma anche poi il controllo o la maggioranza del capitale. \r

Crescono i colloqui con i tedeschi\r

Intanto Fabio Lazzerini, ad della compagnia, ha confermato il crescendo dei colloqui con Lufthansa: \"Stiamo lavorando molto con Lufthansa, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni\". Ma per la vendita, \"quanta quota e in che modalità lo deciderà il ministero delle Finanze\". Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di promozione tra la compagnia e la regione Friuli Venezia Giulia, ha anche sottolineato come \"per la prima volta negli ultimi venti anni, nel budget della compagnia di bandiera italiana, i ricavi superano i costi (...) e c'è stata molta attenzione ai costi”. Ad esempio, “l’aumento di carburante, del 107%, ha impattato solo per il 55/60% dei conti, il resto è stato compensato da maggiori ricavi e dal risparmio dei costi\". \r

\r

Il manager ha infine rassicurato i dipendenti ex Alitalia, \"che sono nostro riferimento, abbiamo la consapevolezza che ci sono persone in cassa integrazione con professionalità ottime per le nostre esigenze\" di sviluppo futuro. \"Faremo di tutto perché ci sia un accesso al bacino”. Una precisazione arriva dopo che la compagnia ha organizzato due giornate di recruiting, a Milano e a Roma, aperte a tutti.","post_title":"Governo: Dpcm che velocizza la vendita di Ita. Lufthansa in pole position","post_date":"2022-12-22T08:45:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671698757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. \"Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda\".\r

\r

Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future.","post_title":"Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp","post_date":"2022-12-21T12:06:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671624419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rilancia sull'Italia con l'aggiunta di un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, dal 1° febbraio 2023. La nuova frequenza sarà operata dal Boeing 777 e aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare i collegamenti giornalieri che arriveranno a 14 alla settimana.\r

Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale. Con quest'ultima aggiunta da Roma il vettore arriverà ad operare 38 collegamenti tra il nostro Paese e Dubai.\r

“L'aggiunta di questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari - ha commentato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. La partnership di Emirates con l'Italia, che abbraccia tre decenni, riflette l'importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l'aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall'Italia a Dubai”.","post_title":"Emirates aggiunge una nuova frequenza sulla Roma-Dubai dal prossimo 1° febbraio","post_date":"2022-12-21T11:44:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671623089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rafforza la capacità sulla Thailandia con l'introduzione di un quarto volo tra Bangkok e Dubai a partire dal 1° gennaio 2023. La frequenza aggiuntiva contribuirà a soddisfare l'aumento della domanda di viaggi internazionali da e per Bangkok, mentre il settore dei viaggi e del turismo della Thailandia è protagonista di una forte ripresa.\r

\r

Il volo aggiuntivo di Emirates sarà operato dall'Airbus A380 configurato in tre classi.\r

\r

Con 28 voli settimanali per la capitale thailandese e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, oltre che verso 130 destinazioni in 6 continenti. La compagnia opera anche un volo diretto giornaliero per Hong Kong da Bangkok.","post_title":"Emirates: quarto volo giornaliero per Bangkok dal prossimo 1° gennaio","post_date":"2022-12-21T10:01:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671616873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ed Air Nostrum aumentano l'impegno su tecnologia e sostenibilità con l'acquisizione di una partecipazione minoritaria in Dante Aeronautical (Dante), diventandone così il primo investitore strategico. \r

Dante, il cui focus è la conversione di aerei a combustione in velivoli elettrici, offre un modello di volo conveniente e finanziariamente sostenibile, che rappresenta una soluzione a zero emissioni per gli operatori del settore aviation. L'accordo permetterà alle compagnie di assumere una posizione di investimento simile in Dovetail Electric Aviation (Dovetail), la società australiana collegata a Dante. Dovetail e Dante hanno recentemente iniziato a raccogliere i capitali della fase Seed, con almeno altri due investitori strategici che si uniranno al round che verrà annunciato presto.\r

Dovetail e Dante stanno guidando l'industria dell'aviazione, locale e a livello più ampio, verso una nuova ed entusiasmante era sostenibile, consentendo ai vettori di operare su rotte regionali commercialmente valide con velivoli elettrici a zero emissioni. Le compagnie stanno lavorando a stretto contatto e sono sulla buona strada per certificare una nuova innovativa tecnica che convertirà un Cessna Caravan a combustione in un velivolo elettrico a batteria, il cui decollo è previsto per il 2025. A seguire verranno convertiti anche altri modelli di velivoli, che potranno essere alimentati con motore a idrogeno.","post_title":"Volotea ed Air Nostrum investono nel capitale di Dante Aeronautical","post_date":"2022-12-20T13:48:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671544104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consiglio europeo ha adottato la decisione sulla notifica degli obblighi di compensazione previsti dal regime Corsia (regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale), tesa a contribuire agli ambiziosi obiettivi globali di neutralità climatica. Gli Stati membri potranno infatti adempiere al loro primo obbligo annuale di notificare agli operatori stabiliti nell'Unione i rispettivi obblighi di compensazione, in linea con gli impegni internazionali assunti in sede di Icao.\r

\r

Il regime Corsia è un meccanismo globale per compensare le emissioni di CO2 del trasporto aereo internazionale adottato nel 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao), al quale gli Stati membri dell'Ue si sono impegnati a partecipare fin dalla fase pilota, iniziata nel gennaio 2021.\r

\r

«L'Ue attuerà ora il regime di compensazione obbligatoria delle emissioni di CO2, avvicinandosi così all'obiettivo di realizzare la neutralità climatica entro il 2050. Combattere i cambiamenti climatici è una responsabilità collettiva globale e l'UE sostiene pienamente gli sforzi multilaterali in seno all'Icao volti a ridurre l'impatto climatico del trasporto aereo internazionale», ha dichiarato Martin Kupka, ministro ceco dei trasporti\r

\r

La decisione sul regime Corsia consentirà agli Stati membri di onorare i loro impegni internazionali e di adempiere ai loro obblighi di notifica conformemente alle norme stabilite dall'ICAO fino a quando nuove norme nel quadro della revisione dell'Ets per il trasporto aereo saranno adottate dai colegislatori e saranno recepite nel diritto degli Stati membri.","post_title":"Aerei: compensazione di emissioni, la decisione del Consiglio europeo","post_date":"2022-12-20T10:38:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671532718000]}]}}