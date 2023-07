EasyJet vola verso profitti record nell’estate. Lundgren: «Il contesto resta sfidante» EasyJet vola alto con profitti da record nel secondo trimestre 2023, spinti dai prezzi elevati dei biglietti e dalla forte domanda di viaggio. E le previsioni per i tre mesi in corso sono altrettanto positive, anche se l’operatività è costantemente messa a rischio da “condizioni difficili” causate da interruzioni del controllo del traffico aereo “senza precedenti”. La compagnia ha registrato un record di utili ante imposte, 203 milioni di sterline, rispetto alla perdita di 114 milioni di sterline dell’analogo periodo 2022 e contro i 161 milioni stimati dagli analisti. Ma il vettore avverte che gli scioperi in tutto il settore stanno creando “condizioni sfidanti” nel picco della stagione estiva.

I ricavi sono aumentati del 34% a 2,36 miliardi di sterline; incremento anche per l’utile operativo con un +528% a 201 milioni di sterline contro una precedente perdita di 47 milioni. La scorsa settimana easyJet ha annunciato l’intenzione di cancellare 1.700 voli questa estate – circa il 2% dell’operativo complessivo – a causa di problemi di controllo del traffico aereo. La situazione dei cieli è resa critica anche dalla chiusura di circa il 20% dello spazio aereo della regione a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, mentre anche l’industria del controllo del traffico aereo ha visto carenze di personale e scioperi. «Siamo concentrati a mitigare gli impatti che condizioni esterne sfidanti potrebbero avere sui nostri passeggeri e farli volare per raggiungere le proprie mete di vacanza – ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Al momento la situazione è stabile ma la monitoriamo quotidianamente, quindi è difficile dire come andrà nelle prossime settimane. Attualmente questi scioperi stanno causando più ritardi che cancellazioni in Europa». Lundgren ha affermato di non aspettarsi di essere costretto a cancellare un’altra ondata di voli, a meno che la situazione non “deteriori” ulteriormente. Condividi

\r

Diminuisce il ticket medio degli investimenti alberghieri, ma rimane l'interesse per le destinazioni resort e cresce, un po' a sorpresa, la predisposizione dei gruppi alberghieri ad acquisire anche la componente immobiliare. La maggior parte delle operazioni riguarda inoltre investimenti value added, mentre mancano ancora i capitali core, sebbene da questo punto di vista qualcosa paia finalmente muoversi. A pesare sullo scenario del real estate alberghiero italiano c'è naturalmente l'aumento dei costi di finanziamento, mentre permane un certo gap tra le richieste di chi vende e le aspettative degli acquirenti.\r

\r

Diminuisce il ticket medio delle operazioni di compravendita\r

\r

E' il quadro tratteggiato da un panel di consulenti ed esperti finanziari, intervenuti in occasione dell'ultimo Hospitality Forum organizzato a Milano da Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello e Anima sgr. \"Il primo semestre dell'anno ha registrato un chiaro rallentamento delle transazioni, con un volume complessivo che è rimasto sotto quota 400 milioni di euro: il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha sottolineato l'head of hotels & hospitality Italy di Jones Lang Lasalle, Claudia Bisignani -. Un dato influenzato in particolare dalla diminuzione del ticket medio delle operazioni, che si sono attestate attorno ai 20-22 milioni di euro. Da segnalare è però il crescente interesse mostrato da alcuni gruppi alberghieri verso la componente immobiliare, in controtendenza rispetto ai preponderanti approcci asset-light degli ultimi anni. Permane invece l'appeal delle destinazioni resort, che sono state coinvolte nel 34% delle transazioni registrate\".\r

\r

L'atteggiamento degli investitori è più prudente e fly-to-quality\r

\r

A dominare il mercato, secondo Claudia Bisignani, sono stati soprattutto gli investimenti added-value: \"I trophy asset continuano tuttavia ad attirare i fondi sovrani e i cosiddetti high net worth individuals (Hnwi: i super ricchi). Una nostra ricerca recente nel lusso ha in particolare evidenziato come il boom dei 5 stelle sia stato sostanzialmente generato dall'accelerazione della domande degli Hnwi, che rappresentano lo 0,34% della popolazione mondiale, ma hanno una capacità di spesa pari al 34% del totale, che sale al 70% nell'alto di gamma. Certo, in generale al momento registriamo un atteggiamento più prudente e fly-to-quality. Io rimango tuttavia positiva per la fine dell’anno, perché vedo ancora tanto interesse verso l’Italia: un Paese che oggi consente tra l'altro una notevole diversificazione geografica degli investimenti, che ormai si spingono oltre le Big 4 (Milano, Roma, Firenze e Venezia), coinvolgendo sia le destinazioni urbane secondarie, sia appunto le mete leisure\".\r

\r

Il repricing degli immobili è iniziato\r

\r

Il contesto è chiaramente caratterizzato da investimenti dall'approccio più opportunista, con le operazioni di conversione e riposizionamento che fanno la parte del leone, ha ribadito l'executive director, head of hotels Italy di Cbre Hotels Emea, Francesco Calia. \"Questa prima parte del 2023 ha però lanciato segnali di un almeno parziale ritorno dei capitali core: le proprietà cominciano infatti ad accettare un seppur contenuto repricing sui prezzi di vendita degli hotel. Si tratta di ribassi sotto la doppia cifra percentuale, che tuttavia, sommati agli effetti dell'inflazione, possono diventare fattori importanti in fase di contrattazione\".\r

\r

Molti gli asset disponibili sul mercato. Ma quanto è sostenibile l'attuale tasso di crescita delle adr?\r

\r

Che sul fronte dell'offerta qualcosa si stia muovendo lo ha confermato anche Antonio Cipparrone di Rothschild: \"E' risaputo che quando le cose vanno bene, e oggi le performance degli hotel sono straordinarie, è il momento giusto per vendere. Sul mercato è quindi disponibile un numero consistente di asset singoli e gruppi alberghieri. Il problema, semmai, riguarda sia gli alti tassi di interesse, sia la sostenibilità nel medio-lungo periodo dei ritmi di crescita attuali delle tariffe camere. Due fattori che tendono a preservare il gap sui prezzi tra domanda e offerta\". Sul fronte dei capitali, anche per Cipparrone si noterebbero peraltro i primi segnali di un ritorno degli approcci core: \"Stiamo registrando una crescita d'interesse da parte dei fondi pensioni canadesi e di quelli sovrani mediorientali, che oggi tendono a operare direttamente nel mercato alberghiero italiano senza passare attraverso altri fondi, come invece erano soliti fare precedentemente. In più si stanno affacciando pure i family office cinesi\".\r

\r

Gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori\r

\r

Attenzione però a fare un'associazione immediata tra family office e capitali core, ha ammonito il managing director, corporate finance real estate di Mediobanca, Dante Filippello: \"Anche loro si stanno infatti spostando verso approcci più opportunistici. E non si può neppure contare troppo sui fondi sovrani mediorientali, che spesso agiscono sospinti pure da ragionamenti emozionali, e non possono quindi rappresentare la normalità del mercato. Il tema principale è che il core vero in Italia ancora non esiste. Sta senz'altro aumentando l’interesse verso gli hotel rispetto soprattutto agli uffici. Ma si tratta più che altro di una fetta più grande di una torta più piccola. La questione è che i prezzi dei venditori sono oggi eccessivamente aggressivi, mentre gli investitori core non sono ancora in grado di valutare la qualità dei gestori. E tutto ciò crea distorsioni\".\r

\r

La gestazione delle operazioni è spesso troppo lunga\r

\r

In merito alla questione costi del credito, Filippello ha quindi provato a suggerire alcune soluzioni innovative, come per esempio il ricorso al cosiddetto vendor loan, ossia a quel particolare strumento per cui è il venditore stesso a concedere un finanziamento all'acquirente. \"Ma ci sono pure private equity che oggi stentano a uscire dagli investimenti. Provano allora a coinvolgere nelle operazioni dei family office, a cui danno la possibilità di una partecipazione crescente, al raggiungimento di determinati obiettivi. Il tutto senza dimenticare le soluzioni ibride, che prevedono una maggiore ingerenza dell'investitore nella gestione dell'operatività degli hotel\". Altro fattore frenante del mercato tricolore riguarda poi la lunghezza della gestazione di molte operazioni, specialmente quando riguardano strutture a conduzione familiare, con proprietà a cui manca un'educazione finanziaria. In questo caso, molte volte gioca un ruolo importante l'empatia. Ci sono fondi più empatici, altri meno..\".\r

\r

Servono operatori con conoscenza specifica del territorio e capacità di interagire con le istituzioni locali\r

\r

Il director di Lazard, Sergio Martinelli, ha infine parlato della case-history Mangia's e della sua joint venture con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip). Un'operazione di cui la stessa Lazard è stata advisor finanziario: \"Il capitale c'è, ma gli investitori sono interessati soprattutto a deal che permettano operazioni di rebranding e riposizionamento. In tale contesto un ruolo importante lo giocano le competenze del gestore, che non devono riguardare solo l'operatività ma includere anche la conoscenza specifica del territorio e la capacità di interagire con le istituzioni locali. Occorre, inoltre, che l'operatore sia in grado di seguire l'investitore in termini di tempistica ed efficienza. A corollario di tutto ciò, è necessario pure costruire un saldo rapporto di reciproca fiducia\".","post_title":"Hospitality Forum: immobili, permane il gap prezzo tra domanda e offerta","post_date":"2023-07-20T13:47:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689860857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati ottenuti dalla conversione di un ex ufficio postale di Olso i nuovi appartamenti Numa Hallen appena inaugurati nella capitale norvegese. Si tratta di 21 soluzioni di design in moderno stile scandinavo situati nel quartiere Sentrum e inseriti nel contesto di un progetto architettonico oggi chiamato Posthallen, che include anche una serie di outlet f&b, tra cui numerosi bar: i drink possono essere ordinati tramite una app da uno smartphone e poi ritirati al bar.\r

\r

Non solo monumenti come il Palazzo Reale, il Rockfeller Music Hall e i numerosi musei e gallerie che meritano una visita, ma anche quartieri alla moda come Grünerløkka. Oslo è il posto perfetto per ammirare la street art o per curiosare tra boutique, negozi vintage e di seconda mano. Grazie alla posizione della città sul fiordo, si possono pure effettuare tour in battello.","post_title":"Il gruppo Numa cresce in Norvegia con gli appartamenti Hallen di Oslo","post_date":"2023-07-20T11:41:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689853288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet espande il network da Napoli in vista del prossimo inverno con due rotte internazionali in partenza da fine di ottobre. Nel dettaglio, dal 31 ottobre ripartirà il collegamento da Capodichino alla volta di Hurghada, con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.\r

Sempre per coloro che inseguono il mare anche d’inverno, dal 29 ottobre la compagnia collegherà per la prima volta la città di Napoli con Gran Canaria, la piccola perla spagnola immersa nell’oceano Atlantico, con un volo a settimana, ogni domenica.","post_title":"EasyJet a Napoli: torna il volo per Hurghada e debutta quello per Gran Canaria","post_date":"2023-07-20T10:53:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689850396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, Msc Crociere sarà principal partner e official sleeve partner del Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla prima squadra maschile, impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League, nonché dalla prima squadra femminile e dalle formazioni primavera. Il team rossonero e la compagnia di crociere si impegneranno inoltre in una serie di azioni congiunte e di iniziative che coinvolgeranno i tifosi a Milano, in Italia e in tutto il mondo.\r

\r

“Dopo dieci anni dall’ultima collaborazione con il Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme - sottolinea il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato in passato, che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all’Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di Msc. La nostra è infatti una compagnia che naviga in tutto il mondo, ma mantiene solidi legami con i porti e i territori di riferimento. Inoltre, come il Milan, Msc vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani”.","post_title":"Dalla prossima stagione il logo Msc sarà sulle maniche della maglia del Milan","post_date":"2023-07-20T10:02:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689847378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio.\r

\r

“L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero.\r

\r

[caption id=\"attachment_449994\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Loretta Credaro[/caption]\r

\r

“Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”.\r

\r

Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre.\r

\r

Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%).","post_title":"Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica","post_date":"2023-07-19T15:06:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689779214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. \"Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest'anno pensiamo di arrivare a un giro d'affari complessivo attorno ai 140 - 160 milioni di euro\", racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni.\r

\r

Da qualche settimana prezzi voli in netto calo\r

\r

La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: \"L'ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire - aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz'altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po' quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre\".\r

\r

Difficile fare confronti con il passato\r

\r

Si spiega anche così l'andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: \"Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 - sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l'offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi\".\r

\r

Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita\r

\r

Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, \"specialmente in bottom line\", assicura Deli. \"Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita\", rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C'è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d'affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un'operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti\".\r

\r

La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia\r

\r

Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz'altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. \"Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila - rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione\". In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: \"Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato - conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% - 15% in un quadriennio\".\r

\r

","post_title":"Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30%","post_date":"2023-07-19T12:36:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689770209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Resta al momento chiuso l'Aeroporto di Catania, diversamente da quanto previsto inizialmente dalla Sac, società di gestione dello scalo siciliano, che stimava di poter riavviare le operazioni ordinarie entro le 14.00 di oggi, 19 luglio. Proprio la Sac ha informato che il Terminal A continuerà a «rimanere chiuso per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti».\r

Purtroppo e molto probabilmente la ripresa delle attività sospese a causa dell'incendio che ha interessato il Terminal A nella notte fra il 16 e il 17 luglio scorsi, non sarà immediata ma procederà attraverso passi successivi che potrebbero concludersi non prima di fine luglio o inizio agosto.\r

\r

Il Notam\r

\r

L'ultimo Notam inviato agli operatori del settore e ripreso da Il Corriere della Sera, spiega che almeno fino alle 14 (ora locale) del 20 luglio nell'aeroporto di Catania proseguono le «restrizioni» ai movimenti aerei «dovuti all’indisponibilità del terminal passeggeri».\r

\r

Nel frattempo Sac «per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi» d'intesa con Enac e con il supporto del presidente della Regione, Renato Schifani, ha avviato «un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. I primi autobus sono partiti stamani (ieri per chi legge, ndr) verso le tre destinazioni: altri autobus sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni».\r

\r

Task force\r

\r

L'assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, ha istituito una task force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania. «La necessità immediata è quella di riproteggere e trasferire verso Catania i viaggiatori che le compagnie aeree hanno dirottato sugli altri aeroporti siciliani. La task force opererà fino al termine dell'emergenza e ha attivato immediatamente 24 nuove corse supplementari di Trenitalia tra Palermo e Catania. L'Ast, azienda di trasporti partecipata della Regione, ha messo a disposizione ulteriori 17 bus: 9 tra Palermo e Catania e 8 tra Comiso e Catania. Gli uffici della motorizzazione di Palermo sono rimasti aperti per immatricolare altri 24 nuovi bus che sono già operativi e saranno impiegati per trasferire i passeggeri nel capoluogo etneo»\".\r

\r

","post_title":"Catania: tempi lunghi per il ripristino dell'aeroporto. Fine luglio-agosto?","post_date":"2023-07-19T10:13:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689761611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità. Sono i cinque pilastri strategici del nuovo Piano strategico del turismo (Pst), presentato ieri in occasione del consiglio dei ministri che ha approvato anche il disegno di legge per una nuova disciplina della professione di guida turistica, nonché il decreto legislativo in materia di concessioni balneari.\r

\r

Inerente al periodo 2023-2027, il Pst prova a delineare \"una politica basata su un rapporto sinergico tra ministero, regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali\", si legge nella nota ufficiale. Mira inoltre a formalizzare \"la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati\". Tre, in particolare, gli elementi fondamentali attorno a cui ruota il documento: \"Il ruolo delle regioni, nell’ambito di un modello permanente e condiviso di governance e monitoraggio Stato-regioni; il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia della piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale; il ruolo della comunicazione, in un’ottica partecipativa e condivisa con i portatori d’interesse. Sarà anche attivato un sistema di ascolto dei territori per raccogliere le progettualità che provengono dalle realtà locali\".\r

\r

Un piano ambizioso, insomma, che la stessa ministra Daniela Santanché non ha esitato a definire, probabilmente con un eccesso di prosopopea comunicativa, \"una vera e propria rivoluzione nel turismo\". A una prima impressione, l'intera impostazione ci pare infatti presentare almeno tre elementi di profonda criticità. Da una parte, a livello strutturale, si parla di collaborazione stato-regioni. Assolutamente necessaria nel contesto dell'attuale titolo V della nostra Costituzione, che assegna alle stesse regioni la competenza esclusiva in materia. Ma quanto volte abbiamo sentito ministri, governanti locali e rappresentanti vari di istituzioni ed enti spergiurare sulla volontà di cooperare insieme per il bene comune del turismo italiano? Con risultati finali che quasi mai si sono peraltro neppure avvicinati alle promesse iniziali.\r

\r

Il secondo punto riguarda le risorse. In linea generale, l'impostazione del piano è pienamente condivisibile. In fondo si parla di governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione, sostenibilità... Come non essere d'accordo? Ma tutte queste belle idee vanno poi tradotte in azioni concrete. Con quali fondi? E come ottimizzare l'allocazione delle risorse tra governo centrale ed enti locali? Ancora una volta riappare la questione, irrisolta e a nostro parere irrisolvibile senza una rivoluzione copernicana, dei rapporti tra Stato e regioni in materia turistica.\r

\r

Infine, terza ma non ultima, c'è una questione di opportunità politica. Con la presentazione del Piano strategico, la ministra Santanché indica chiaramente un orizzonte di lungo periodo: il tempo necessario a costruire un progetto che certo non può esaurirsi nell'arco di pochi mesi. Eppure, la stessa ministra è da qualche settimana al centro di una serie di polemiche che riguardano questioni aperte relative alla sua attività imprenditoriale... Ecco allora che, stando ad alcune fonti di stampa, l'annuncio del nuovo piano avrebbe colto un po' di sorpresa persino la premier Giorgia Meloni. A gelare, almeno in parte, il governo sarebbe proprio quell'orizzonte lungo che la Santanché si sarebbe già assegnata, almeno a livello comunicativo.\r

\r

di Massimiliano Sarti","post_title":"I tre dubbi sul nuovo Piano strategico del turismo presentato ieri in cdm","post_date":"2023-07-18T14:15:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689689730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte bene l'estate di Garibaldi Hotels che in questo inizio di alta stagione registra già un +38% di fatturato rispetto a 12 mesi fa. A trainare le performance del gruppo pugliese è soprattutto la Sardegna ma anche anche il Trentino conferma le prospettive di crescita, registrando un + 25% medio, con alcune strutture che, a metà luglio, hanno già raggiunto il fatturato consolidato dell’estate 2022.\r

\r

“La ripartenza delle destinazioni estere a lungo e medio raggio ha sicuramente avuto al momento qualche ricaduta sul mare Italia, ma molto dipende da quando si è venduto le camere, con che modalità e su quali mercati - spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Prete -. È evidente infatti che, volendo mantenere le stesse tecniche di vendita degli ultimi due anni, le conseguenze possono essere impattanti sul fatturato e sull’adr, ma in caso contrario l’effetto negativo si attenua e in alcuni casi si inverte. I primi dati, che abbiamo elaborato dopo poco più di un mese dell’apertura delle nostre strutture e le prenotazioni per i prossimi mesi, ci portano infatti a essere ottimisti. Il Santina Resort, oramai ben avviato, è la sorpresa di quest’estate con un incremento, al momento, del 50%. Bene anche Puglia e Sicilia, mete sempre molto ambite sia dagli italiani che dagli stranieri”.\r

\r

Sul fronte degli stranieri prosegue inoltre il percorso di destagionalizzazione del gruppo, al fine di incrementare questo segmento ancora marginale ma con un enorme potenziale: “L’ingresso nel team di Luigi Tilotta come direttore commerciale fa parte di una strategia di sviluppo incentrata soprattutto su questo obiettivo e sulla managerializzazione dell’azienda - prosegue Prete -. A oggi la presenza degli stranieri nelle nostre strutture è di circa il 18%, grazie ad accordi con to in alcuni paesi come Francia, Germania, Polonia, Cecoslovacchia che ci permettono di ottimizzare i periodi di bassa stagione. Vogliamo arrivare al 35% e abbiamo tutte le carte in regola per sviluppare ulteriormente questo mercato\".\r

\r

Il 2023 ha segnato la completa ripresa anche del turismo nelle città d’arte con Roma e Lecce protagoniste, dove i city hotel della compagnia hanno registrato un fatturato positivo già da inizio anno. Anche l’estate si prospetta perciò a pieno regime, un po' in controtendenza rispetto a qualche anno fa. “Bisognerà ovviamente valutare la marginalità, che negli anni scorsi è stata erosa dai costi fissi elevati - conclude Prete -. Oggi però i prezzi leggermente calmierati ci permettono di fare previsioni un po' più ottimistiche per questa calda estate. La sfida è poter raggiungere una marginalità tale che possa contrastare anche il notevole incremento degli oneri finanziari dovuti all’impennata dei tassi di interesse. Proprio per questo motivo oggi bisogna fare estrema attenzione agli investimenti e concentrarsi sulla vendita di ciò che si ha, senza sognare rinnovamenti o trasformazioni di prodotti alberghieri. Soprattutto in aree e strutture dove tutto questo non è poi ribaltabile sulle tariffe per varie ragioni e specialmente dove non si può garantire un’apertura della proprietà almeno su dieci mesi, in modo da avere una continuità operativa pressoché annuale e un ammortamento di tali investimenti e dei costi fissi su un periodo più ampio. Impensabile infatti attivare operazioni importanti su strutture con apertura di appena quattro o cinque mesi, di qualsiasi categoria esse siano ”.","post_title":"Garibaldi Hotels: estate a +38% di fatturato. Meglio anche le marginalità. La sfida? I tassi di interesse","post_date":"2023-07-18T11:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689679479000]}]}}