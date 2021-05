EasyJet spinge sulla Grecia: tre collegamenti settimanali da Venezia a Santorini

EasyJet rafforza il network Italia-Grecia, in parallelo all’evoluzione positiva del contesto di mercato: dal prossimo 31 luglio tornerà così operativo il collegamento tra Venezia e l’isola di Santorini (Fira), con tre partenze settimanali ogni martedì, mercoledì e sabato.

Arrivano così a 12 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dal Marco Polo con voli easyJet, portando complessivamente a 15 i collegamenti tra Italia e Grecia messi a disposizione dalla compagnia con frequenze plurisettimanali.

“La Grecia e in particolare l’isola di Santorini sono storicamente tra le mete più ambite dagli italiani per le proprie vacanze – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia – e per questo siamo particolarmente felici di poter riattivare questo collegamento in vista della prossima, altrettanto desiderata stagione estiva. Con il miglioramento della situazione generale sta gradualmente crescendo anche la domanda di viaggio e easyJet sta progressivamente ripristinando e aumentando i collegamenti per le più ambite destinazioni turistiche in Italia e nel Mediterraneo, come sempre in sicurezza, a prezzi accessibili e garantendo a chi prenota il massimo della flessibilità”.