EasyJet rilancia sulla Spagna con una base stagionale a Malaga

EasyJet rilancia sull’estate spagnola con l’apertura della sua nuova base stagionale all’aeroporto di Malaga-Costa del Sol, che consentirà al vettore di rispondere al meglio all’aumento della domanda dovuto alla progressiva riapertura al turismo dei diversi paesi europei. La nuova base, operativa dallo scorso 1° giugno, si aggiunge a quelle che easyJet ha già a Barcellona e Palma di Maiorca e consolida la presenza della compagnia in Spagna, un mercato in costante crescita per il vettore.

Con l’apertura della sua terza base spagnola, easyJet ora quindi con un totale di 12 aeromobili nel Paese, dove conta più di 400 dipendenti, tutti assunti con contratti locali. La compagnia è la seconda compagnia aerea sullo scalo di Malaga e, considerando anche la nuova rotta verso Birmingham (che sarà operativa dal 29 giugno e fino al 30 ottobre), offre attualmente un network di 14 rotte in Europa, incluse Londra, Berlino, Ginevra, Parigi e Amsterdam.

“Con oltre 36 milioni di passeggeri trasportati dal 1999, Malaga è stata fino ad ora la destinazione più popolare del nostro network dove non avevamo una base – ha dichiarato Javier Gándara, direttore easyJet per l’Europa meridionale -. Nonostante un contesto difficile per il settore, riteniamo che l’apertura di quella che sarà la seconda base stagionale spagnola di easyJet a Málaga – e la terza nel paese – sia un’opportunità per espandere le nostre operazioni in Spagna, dove siamo la quarta compagnia aerea più grande. Con l’Europa che riapre progressivamente al turismo, sappiamo che c’è una domanda di viaggi repressa e manteniamo la flessibilità per accelerare rapidamente le nostre operazioni per soddisfare tale domanda. Una base stagionale ci fornisce una soluzione che si adatta perfettamente alle esigenze di mercato, costituendo un altro esempio di iniziativa innovativa che rende ancora più efficiente il nostro modello di business”.