EasyJet promuove i voli da e per l’Italia, per viaggiare fino al 30 marzo 2023

EasyJet ha varato una nuova promozione che prevede la messa in vendita di 300.000 posti su voli da e per l’Italia a tariffe scontate fino al 20%.

L‘offerta – disponibile attraverso tutti i canali di vendita – è valida da oggi fino al 26 settembre 2022 e consentirà ai passeggeri di prenotare un viaggio nel periodo compreso tra oggi e il 30 marzo 2023, scegliendo tra una delle circa 220 rotte del network della compagnia.

Si può partire alla volta di Lisbona – raggiungibile da Milano Bergamo ogni martedì, giovedì e domenica così come da Milano Malpensa con collegamenti giornalieri – oppure scegliere tra Parigi o Amsterdam, collegate rispettivamente alle tre basi di easyJet a Napoli, Venezia e Malpensa. Per chi invece non vuole arrendersi all’inverno e sogna ancora spiagge sabbiose, questa è l’occasione perfetta per partire con easyJet alla scoperta di Sharm el Sheikh, raggiungibile dai passeggeri in partenza da Venezia con fino a tre voli a settimana, così come da Milano Malpensa e Napoli.