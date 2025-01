EasyJet investe sul corporate con il nuovo programma ‘easyJet Plus for Business’ Segmento corporate nel mirino di easyJet con il nuovo programma ‘easyJet Plus for Business’, che consente alle aziende di acquistare, gestire e ottenere sconti su numerosi abbonamenti per i propri dipendenti. La nuova offerta include una sezione dedicata su plus.easyjet.com, dove le aziende possono acquistare fino a 250 abbonamenti in un’unica soluzione. Inoltre, è stato introdotto un programma di sconti che prevede un abbonamento gratuito per ogni 10 acquistati. L’abbonamento propone ai clienti una vasta gamma di vantaggi, come il deposito bagagli dedicato, l’imbarco prioritario, i posti premium, l’accesso al controllo di sicurezza Fast Track in aeroporti selezionati e la possibilità di anticipare gratuitamente il volo di ritorno. Il costo dell’abbonamento easyJet Plus è di €298 all’anno per persona. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi e innovativi modi per offrire ai nostri clienti business più scelta e un grande valore – sottolinea James Marchant, head of business development di easyJet -. Con il lancio di easyJet Plus for Business, rendiamo ancora più semplice per le aziende e per chi viaggia frequentemente per lavoro usufruire dei vantaggi della nostra offerta Plus, gestire gli abbonamenti e accedere alla flessibilità di cui hanno bisogno.” Condividi

\r

Ripartirà il prossimo 4 febbraio, sino al 27 dello stesso mese, il roadshow Condividere del gruppo Alpitour. Quarantasette le tappe in programma in Italia e persino in Svizzera per un'iniziativa che intende coinvolgere circa 2 mila professionisti del settore. Un momento di confronto e condivisione, durante il quale si darà ampia visibilità alle principali promozioni commerciali, come Parti e Riparti, Now e Full Experience, con l’obiettivo di supportare concretamente il lavoro delle agenzie. Ogni tappa affronterà un’ampia gamma di tematiche, tra cui i nuovi collegamenti aerei, le caratteristiche delle diverse linee di prodotto, senza dimenticare gli approfondimenti sulle stesse incentivazioni disponibili.\r

\r

In linea con gli anni precedenti, l’edizione del 2025 sarà ospitata da realtà impegnate in iniziative di responsabilità sociale e ambientale, per puntare i riflettori su temi di rilevanza universale e che influenzano il settore del turismo e dell’ospitalità in particolar modo, offrendo anche visibilità alle organizzazioni locali stesse e al loro impegno in questo ambito.\r

\r

“Siamo entusiasti di presentare anche quest’anno un programma di eventi e incontri che non solo risponde alle esigenze del mercato, ma promuove un impegno concreto verso la comunità, mettendo le persone al centro - sottolinea il direttore commerciale della compagnia, Alessandro Seghi -. La nostra determinazione cresce ogni anno, alimentata dalla sempre maggiore partecipazione: ogni edizione supera i numeri precedenti. Durante questi eventi, condivideremo gli investimenti che abbiamo realizzato, offrendo alle agenzie di viaggio un ampio ventaglio di proposte e tante novità, sia per le destinazioni, sia per le strutture e i tour, sempre più in linea con le loro necessità”.","post_title":"Riparte Condividere: 47 le tappe del nuovo roadshow Alpitour. Anche in Svizzera","post_date":"2025-01-30T14:31:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738247512000]}]}}