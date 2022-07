EasyJet: il coo Peter Bellew si dimette, nel mezzo di cancellazioni e disservizi

Il caos voli che si protrae da settimane nei cieli europei coinvolge anche il management di easyJet: Peter Bellew, chief operating officer della compagnia, ha infatti rassegnato le dimissioni, in un momento particolarmente critico per le migliaia di cancellazioni di voli e conseguenti disservizi.

David Morgan assumerà il ruolo di direttore operativo ad interim.

Una nota di easyJet, ripresa dal Financial Times, ha precisato che il manager resterà temporaneamente in azienda per “garantire una transizione senza intoppi”. Quest’estate la compagnia ha cancellato migliaia di voli nel tentativo di fronteggiare la carenza di personale che ha colpito il settore dell’aviazione.

Bellew è una figura ben nota nel settore dell’aviazione. E’ entrato nel team di easyJet nel 2019, dopo aver militato tra le fila di Ryanair, provocando una sfida giudiziaria senza successo da parte della low cost irlandese affinché non potesse lavorare per un diretto competitor.

“Vorrei ringraziare Peter per il suo duro lavoro e augurargli ogni bene. Tutti i dipendenti di easyJet rimangono assolutamente concentrati sulla realizzazione di un’operazione sicura e affidabile quest’estate”, ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren.