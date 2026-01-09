EasyJet: flotta più efficiente con gli sharklet anche su tutti gli A320ceo EasyJet si appresta a concludere il retrofit degli ultimi Airbus A320ceo con gli “sharklet” di Airbus: un’iniziativa chiave che porterà ulteriori benefici in termini di efficienza di carburante, riduzione delle emissioni di carbonio e risparmi sui costi per la flotta. EasyJet si appresta a concludere il retrofit degli ultimi Airbus A320ceo con gli “sharklet” di Airbus: un’iniziativa chiave che porterà ulteriori benefici in termini di efficienza di carburante, riduzione delle emissioni di carbonio e risparmi sui costi per la flotta. Il programma di aggiornamento si concluderà entro l’estate 2026. Gli aeromobili coinvolti operano attualmente presso le principali basi easyJet, tra cui Londra Gatwick, Lisbona, Berlino e Milano Malpensa. Gli sharklet sono dispositivi aerodinamici applicati alle estremità alari che riducono il consumo di carburante aumentando l’apertura alare effettiva e minimizzando la resistenza indotta dalla portanza fino al 4%. Una volta completato l’aggiornamento, questi aeromobili garantiranno un risparmio aggiuntivo di 2.156 tonnellate di carburante all’anno sull’intera flotta easyJet, pari a una riduzione di quasi 7.000 tonnellate di CO₂ ogni anno. La compagnia aerea resta così sulla buona strada per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre del 35% l’intensità delle emissioni di carbonio entro il 2035. Condividi

