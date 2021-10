EasyJet: con Porto salgono a 62 le destinazioni collegate a Milano Malpensa

EasyJet inaugurerà una nuova rotta da Milano Malpensa a Porto: i collegamenti, già in vendita, decolleranno dal 20 febbraio 2022, con frequenze giornaliere. La compagnia espande così il proprio network di destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Milano Malpensa, che, a partire dalla sua inaugurazione nel 2006, è diventato in poco tempo uno snodo cruciale per i collegamenti domestici e internazionali. Con l’aggiunta di Porto, salgono a 62 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili dalla principale base di easyJet in Italia.

Oltre alla nuova destinazione portoghese tra le località già raggiungibili dall’aeroporto di Milano Malpensa grazie ai voli easyJet figurano le isole di Fuerteventura, Tenerife e Lanzarote nelle Canarie insieme a Sharm el Sheikh, Tel Aviv e Aqaba. E per chi invece preferisce il sole invernale italiano, le città di Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Napoli sono già raggiungibili da Milano Malpensa con collegamenti giornalieri.