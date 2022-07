EasyJet: attiva fino al 30 settembre la raccolta fondi a sostegno degli aiuti Unicef in Ucraina

Sarà attiva fino al 30 settembre 2022 la raccolta fondi organizzata da easyJet a bordo dei suoi aerei per sostenere l’impegno umanitario dell’Unicef in favore dell’Ucraina. Nata come un’iniziativa legata alla partnership Change for Good, la raccolta è stata lanciata con lo scopo di aiutare i bambini e le famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.

Le raccolte fondi realizzate a bordo dei voli easyJet sono gestite dal personale di cabina e consentono ai passeggeri di effettuare donazioni in qualsiasi valuta. A marzo i clienti easyJet hanno raccolto un importo da record del valore di oltre 728.000 euro per l’appello a supporto dell’Ucraina, la cifra più alta mai donata in un singolo mese dall’inizio della partnership tra easyJet e Unicef, avviata nel 2012.