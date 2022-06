Delta inaugura il nuovo Terminal C dell’aeroporto LaGuardia: investimento da 4 mld di dollari

Delta Air Lines ha inaugurato il nuovo Terminal C dell’aeroporto di New York LaGuardia, apertura che segna il completamento dello scalo con un investimento totale da 8 miliardi di dollari, a soli sei anni dall’inizio dei lavori. Con un costo di 4 miliardi di dollari – compreso un investimento di 500 milioni di dollari da parte dell’Autorità Portuale per nuove strade e infrastrutture di supporto – il Terminal C rappresenta il più grande investimento di Delta in una struttura aeroportuale.

Con i suoi oltre 120.000 metri quadrati, il nuovo e modernissimo Terminal C sarà più grande dell’85% rispetto ai due terminal che sostituisce, consolidando l’accesso a 37 gate attraverso un’unica sala arrivi e partenze all’avanguardia. Il terminal è stato progettato per garantire un’efficienza e una velocità ottimali, consentendo ai viaggiatori di spostarsi da e verso i gate in modo rapido e intuitivo, utilizzando le ultime tecnologie, come la consegna dei bagagli hands-free e le funzionalità di screening dell’ID digitale.

“Questo giorno, con l’apertura di questo nuovo straordinario terminal, segna un nuovo inizio per i clienti e i dipendenti Delta del nostro hub di LaGuardia – ha affermato Ed Bastian, ceo di Delta -. È passato più di un decennio da quando Delta si è impegnata a crescere – con successo – a New York, e non abbiamo mai smesso di impegnarci per diventare la compagnia aerea numero 1 di New York. È grazie ai 10.000 dipendenti di Delta basati a New York che siamo stati in grado di investire quasi 7 miliardi di dollari negli aeroporti di New York dal 2010, di offrire i prodotti e le esperienze che i nostri clienti newyorkesi meritano e di diventare parte del tessuto della comunità di New York che significa così tanto per molti di noi”.

I passeggeri in aeroporto saranno accolti anche dall’arte pubblica curata dal Queens Museum, che riflette la diversità culturale del Queens. Le sei opere d’arte sono state create dagli artisti Mariam Ghani, Rashid Johnson, Aliza Nisenbaum, Virginia Overton, Ronny Quevedo e Fred Wilson.