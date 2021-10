Delta in allungo da New York: fino a 400 partenze giornaliere verso 92 destinazioni

Delta Air Lines spinge al rialzo la capacità offerta da New York, dopo un’estate incoraggiante: entro novembre, la compagnia aerea aggiungerà infatti oltre 100 partenze giornaliere totali dagli scali Jfk e La Guardia, rispetto al programma dell’estate 2021, il che si traduce in circa 8.000 posti aggiuntivi ogni giorno.

Con i viaggi domestici dei consumatori tornati ai livelli del 2019, Delta si concentra sul ripristino della capacità in modo sicuro e affidabile mentre i viaggi d’affari riprendono con volumi che non si vedevano dall’inizio della pandemia. «Stiamo aggiungendo il 25% di capacità in più questo autunno per soddisfare la significativa domanda di viaggi d’affari e internazionali per il prossimo anno» ha dichiarato Joe Esposito, svp – network planning di Delta.

Entro il prossimo mese la compagnia ripristinerà il servizio non-stop per tutti i 40 mercati nazionali più popolari da New York non soltanto per il segmento leisure: saranno infatti molti anche i mercati chiave per il business travel che vedranno un significativo aumento delle opzioni di volo, tra cui Boston, Washington, D.C., Raleigh-Durham e Charlotte. Delta ha anche recentemente lanciato un nuovo servizio New York La Guardia per Toronto e lancerà un nuovo volo per Worcester, Massachusetts a partire dal 1° novembre.

Complessivamente la compagnia opererà 400 partenze giornaliere verso 92 destinazioni nazionali e internazionali.