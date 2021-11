Delta: aumento di prenotazioni del 450% per la riapertura degli Usa

Mentre gli Stati Uniti si preparano a riaprire ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati, Delta Air Lines afferma di aver visto un aumento del 450% delle prenotazioni dei punti vendita internazionali nelle sei settimane dall’annuncio della riapertura degli Stati Uniti

Si prevede che molti voli internazionali opereranno al 100% lunedì 8 novembre con un elevato volume di passeggeri nelle settimane successive.

La riapertura ha un impatto positivo sui clienti in 33 paesi in tutto il mondo, con Delta che serve 10 di questi senza scalo, incluso il Regno Unito e altri attraverso i suoi hub globali in connessione con i suoi partner, tra cui Air France, KLM e Virgin Atlantic.

La forte domanda si riflette sia nel leisure che nel business verso destinazioni come New York, Atlanta, Los Angeles, Boston e Orlando.

In totale, la compagnia aerea opererà 139 voli da 55 destinazioni internazionali in 38 paesi con sbarco negli Stati Uniti l’8 novembre, offrendo oltre 25.000 posti.

“Questo è l’inizio di una nuova era per i viaggi e per molte persone in tutto il mondo che non hanno potuto vedere i propri cari per quasi due anni”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta.

“Mentre abbiamo visto molti paesi riaprire i loro confini ai visitatori americani durante l’estate, i nostri clienti internazionali non sono stati in grado di volare con noi o visitare gli Stati Uniti. Tutto ciò cambia ora”.