Delta Air Lines rilancia da Boston per la summer 2022: nuove rotte per Atene e Tel Aviv

Delta Air Lines alza la posta su Boston: nel 2022, dal Logan International Airport decolleranno cinque nuove rotte e saranno basati i primi A320neo. Entro la prossima estate Delta opererà fino a 160 voli giornalieri senza scalo verso 55 destinazioni, un aumento di oltre il 20% rispetto alla capacità offerta nel periodo pre-pandemia (ottobre 2019).

In particolare, debutteranno per la prima volta nel network della compagnia Usa le due destinazioni di Tel Aviv (dal 26 maggio 2022) e Atene (dal 27 maggio 2022); entrambe le rotte saranno servite con tre collegamenti alla settimana e operate, rispettivamente, con gli Airbus A330-300 e gli A330-900.

A seguire, dall’11 luglio, Delta introdurrà voli diretti da Boston per Baltimora e Denver e potenzierà le frequenze operate per San Diego: i voli per Baltimora opereranno cinque volte al giorno con l’Embraer 175, che offre 12 posti in Prima Classe, 20 Comfort+ e 44 posti in Main Cabin. Sia il servizio per Denver sia quello per San Diego opereranno quotidianamente rispettivamente su Boeing 737-900 da 180 posti e su un Boeing 737-800 da 160 posti.

Sempre dalla primavera 2022 faranno il debutto nella flotta i primi Airbus A321neo, con i primi voli operati proprio dall’aeroporto di Boston.