Delta Air Lines: prenotazioni degli americani in Europa oltre i livelli 2019

Delta Air Lines registra un’impennata delle prenotazioni sui voli transatlantici, grazie all’allentamento delle restrizioni di viaggio e alla riapertura delle frontiere.

“Delta sta rispondendo all’incremento della domanda per i viaggi transatlantici con l’aggiunta di più città e rotte nonstop attraverso l’Atlantico, in un momento in cui le prenotazioni per molte destinazioni quest’estate, incluse Italia e Grecia, superano i livelli del 2019 – ha dichiarato Nicolas Ferri, vice president for Europe, the Middle East, Africa and India di Delta -. I dipendenti Delta stanno lavorando alacremente per riaccogliere i passeggeri a bordo e garantire un viaggio piacevole, sicuro e senza intoppi, qualunque sia l’avventura scelta per l’estate”.

La festività americana del Memorial Day sta per arrivare, e grazie all’offerta di voli Delta per 21 città europee e 16 Paesi, i passeggeri statunitensi dispongono di una vasta scelta di destinazioni. Tra le mete servite ci sono Londra, Parigi e Amsterdam, ma anche Lisbona, Reykjavik e Copenaghen. In Italia, Delta collega gli Stati Uniti a Roma, Milano e Venezia con voli giornalieri.