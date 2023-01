Delta Air Lines collegherà Los Angeles ad Auckland, dal 28 ottobre con voli giornalieri Delta Air Lines amplia ulteriormente il network internazionale con una nuova rotta – mai operata prima – da Los Angeles ad Auckland, in Nuova Zelanda, che debutterà il prossimo autunno; la compagnia potenzierà poi anche il servizio transatlantico dai suoi hub di New York-Jfk e Atlanta a partire dalla primavera. “Con oltre 1.750 voli settimanali verso 85 destinazioni in tutto il mondo quest’estate, Delta è ben posizionata per realizzare i suoi piani di ripristino completo del network nel 2023 – ha dichiarato Joe Esposito, svp – Network Planning del vettore -. Con i voli di quest’anno verso città come Auckland, Ginevra e Londra-Gatwick, stiamo offrendo ai passeggeri più opzioni per godere dell’esperienza premium e dell’elevata ospitalità che hanno imparato a conoscere e ad aspettarsi da noi”. I voli giornalieri tra Auckland e Los Angeles inizieranno il 28 ottobre e saranno operati da Airbus A350-900: Delta sarà l’unica compagnia aerea statunitense a collegare le due destinazioni senza scali. La città neozelandese si aggiunge agli altri nuovi voli da Los Angeles per Tahiti, Parigi e Londra-Heathrow e andrà a integrare l’attuale servizio della compagnia aerea da Los Angeles a Sydney, dove opera 10 voli settimanali in inverno e il servizio giornaliero per Tokyo-Haneda. Delta corre verso il ripristino completo della rete: lo scorso autunno il vettore aveva già annunciato la prima serie di rotte transatlantiche per l’estate 2023 verso città come Edimburgo, Berlino, Dusseldorf, Ginevra e Stoccarda, molte delle quali non sono più state servite da prima della pandemia.

