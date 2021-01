De Juniac, Iata: “C’è luce in fondo al tunnel, ma norme comuni sono indispensabili”

“Vediamo una luce in fondo al tunnel grazie all’avvio dei programmi di vaccinazione. Ma trasformare questa visione in un riavvio sicuro e ordinato richiederà un’attenta pianificazione e coordinamento da parte dei governi e dell’industria“. Così Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata, che sottolinea come ciò “sarà impegnativo poiché la priorità per le settimane e i mesi a venire sarà contenere la diffusione di nuove varianti. Ma anche se la crisi si aggrava, è importante preparare la strada a una ripresa dei voli quando la situazione epidemiologica lo permetterà. Comprendere i parametri di riferimento della politica del governo e concordare gli standard globali necessari per sostenere un ritorno alla normalità nei viaggi garantirà che il trasporto aereo sia ben preparato e non diventi un vettore significativo per la reimportazione. Le compagnie aeree sono pronte a supportare i governi in questo compito”.

La Iata evidenzia le iniziative di test e vaccinazioni già in atto da parte di alcuni governi, “che potrebbero costituire la base per l’armonizzazione globale”. Tra queste, una strategia di vaccinazione che cerca di proteggere prima i propri operatori sanitari e le popolazioni più vulnerabili. La Iata sostiene la riapertura delle frontiere ai viaggi quando ciò sarà stato raggiunto, poiché i rischi maggiori saranno stati mitigati.

Molti governi stanno implementando regimi di test per facilitare i viaggi, che Iata supporta. La Germania e gli Stati Uniti, ad esempio, stanno approfittando del rapido miglioramento delle tecnologie di test per accettare la Pcr e il test antigenici per gestire in sicurezza i rischi del viaggio.

E l’utilizzo delle mascherine, che Iata raccomanda rimangano pienamente in vigore per tutti i viaggiatori fino a quando la situazione epidemiologica non consenta un primo rilassamento.