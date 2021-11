Czech Airlines: il network estivo 2022 conterà 15 destinazioni

Czech Airlines dà fiducia all’estate 2022 ampliando il network delle destinazioni servite che raggiungerà quota 15 città in 14 paesi, poiché la compagnia aerea sta riprendendo i servizi tradizionali che ha dovuto interrompere a causa della pandemia. La prossima estate, Csa volerà quindi di nuovo da Praga a Bruxelles, Barcellona, Madrid, Roma, Amsterdam, Helsinki, Bucarest, Malta. Csa sta anche reintroducendo voli regolari tra Praga e Sofia a dieci anni distanza dall’interruzione dei servizi, nel marzo 2012.

Durante i mesi invernali, Csa opera invece voli di linea per Parigi (ogni giorno), Stoccolma (due volte a settimana), Copenaghen (due volte al giorno), Mosca (tre volte a settimana) e Kiev (ogni giorno). I voli per più di 15 altre destinazioni sono disponibili grazie agli accordi di code-share con compagnie aeree partner. Czech Airlines, in considerazione dell’attuale situazione ancora legata alla diffusione del Covid-19, consente ai propri passeggeri la riprenotazione gratuita entro il 31 dicembre 2021.