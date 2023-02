Cyprus Airways amplia il network europeo e sceglie Aviareps come gsa in Svizzera e Austria Cyprus Airways ha scelto Aviareps come general sales agent in Svizzera e Austria. Fondata nel 2016 e basata a Larnaca, la compagnia aerea opera voli verso diverse destinazioni in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e ha recentemente annunciato l’apertura di nuovi collegamenti con Basilea e Zurigo. “L’Europa rappresenta un mercato significativo per noi e siamo orgogliosi di espandere la nostra rete di voli verso la Svizzera e l’Austria – ha dichiarato Paul Sies, ceo di Cyprus Airways -. Grazie all’expertise e l’esperienza nei mercati locali, Aviareps è il gsa perfetto per aiutarci ad accrescere la nostra presenza in Europa. Lavoreremo a stretto contatto con gli esperti di vendita di Aviareps a livello locale per portare la nostra esperienza di volo di alta qualità ai viaggiatori provenienti dalla Svizzera e dall’Austria”. Il vettore mira a fornire servizi aerei di alta qualità ai suoi clienti, con particolare attenzione al comfort, alla sicurezza e all’affidabilità. La compagnia s’impegna a offrire un’esperienza di viaggio piacevole e senza stress, contribuendo all’incremento del turismo verso Cipro e, allo stesso tempo, allargando gli orizzonti dei viaggiatori locali.

