Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220 Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all’aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation. «La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways – ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all’A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un’esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l’efficienza operativa e ridurre in modo significativo l’impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa”. Condividi

