Cathay Pacific sempre più green: 10% di biofuel sul totale di carburante entro il 2030

Cathay Pacific ribadisce il suo impegno a raggiungere zero emissioni di carbonio nette entro il 2050, impegnandosi nell’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) per il 10% sul consumo totale entro il 2030. “L’uso di Sustainable Aviation Fuel è fondamentale per ridurre le emissioni di anidride carbonica derivate dalle nostre operazioni nei prossimi anni – ha dichiarato Augustus Tang, ceo della compagnia aerea di Hong Kong -. Cathay Pacific parte avvantaggiata grazie agli investimenti e agli accordi in essere con la Fulcrum BioEnergy. Il nostro nuovo impegno a coprire il 10% del nostro consumo totale con carburante sostenibile per l’aviazione entro il 2030 è un chiaro segnale della nostra determinazione a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, per diventare un leader nella lotta al cambiamento climatico”. Cathay Pacific ribadisce il suo impegno a raggiungere zero emissioni di carbonio nette entro il 2050, impegnandosi nell’utilizzo di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) per il 10% sul consumo totale entro il 2030. “L’uso di Sustainable Aviation Fuel è fondamentale per ridurre le emissioni di anidride carbonica derivate dalle nostre operazioni nei prossimi anni – ha dichiarato Augustus Tang, ceo della compagnia aerea di Hong Kong -. Cathay Pacific parte avvantaggiata grazie agli investimenti e agli accordi in essere con la Fulcrum BioEnergy. Il nostro nuovo impegno a coprire il 10% del nostro consumo totale con carburante sostenibile per l’aviazione entro il 2030 è un chiaro segnale della nostra determinazione a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette, per diventare un leader nella lotta al cambiamento climatico”.

Da più di un decennio la compagnia ha assunto una posizione di avanguardia nel sostenere lo sviluppo e l’uso di biocarburante. Nel 2014, Cathay Pacific è stata la prima Compagnia area ad investire in Fulcrum BioEnergy, da cui si è impegnata ad acquistare 1,1 milioni di tonnellate di SAF in 10 anni: una quantità sufficiente a coprire circa il 2% del suo fabbisogno annuo di carburante pre-COVID-19. La Compagnia prevede di continuare a portare avanti la collaborazione con Fulcrum prendendo in consegna un quantitativo ulteriore di SAF, per ampliarne l’utilizzo anche sui voli dagli Stati Uniti a partire dal 2024, non appena Fulcrum potrà aumentare la produzione.

Cathay Pacific è stata anche la prima compagnia a collaborare con Airbus utilizzando biocarburante per tutti i voli di consegna di nuovi aeromobili dal suo stabilimento a Tolosa, in Francia. Dal 2016, oltre 40 nuovi velivoli sono stati consegnati utilizzando una miscela di biocarburante.