Cathay Pacific: rischio sospensione per piloti e assistenti di volo non vaccinati

Cathay Pacific Airways rende obbligatorio il vaccino per i propri equipaggi basati a Hong Kong: se piloti e assistenti di volo non saranno completamente vaccinati entro il 31 agosto potrebbero rischiare la sospensione dal lavoro.

“Comprendiamo che ci saranno alcuni che non possano essere vaccinati e cercheremo di impiegarli a breve termine dove possiamo – spiega il vettore in una nota ripresa da Reuters -. Tuttavia, esamineremo il futuro impiego di coloro che non sono in grado di essere vaccinati e valuteremo se possono continuare a essere impiegati come personale di bordo con Cathay Pacific”. La compagnia sostiene di aver avuto difficoltà con la turnazione del personale a causa delle rigide regole di quarantena previste al ritorno a Hong Kong: “E’ ormai chiaro che solo il personale di volo completamente vaccinato sarà in grado di tornare senza quarantena dalla maggior parte dei luoghi”.

Cathay ha affermato che circa il 90% dei piloti e oltre il 65% dell’equipaggio di cabina sono stati vaccinati o hanno futuri appuntamenti per la vaccinazione.