Cathay Pacific resta cauta: capacità al 30% dei livelli pre-Covid entro il quarto trimestre

Cathay Pacific stima di raggiungere il 30% di capacità offerta rispetto ai livelli pre-pandemica entro il quarto trimestre 2021, sulla scorta dei “piccoli segni di miglioramento” emersi dai dati del recente consuntivo sull’andamento del traffico nel mese di giugno. In particolare, la compagnia aerea di Hong Kong, segnala performance positive sulle rotte per la Cina continentale, dal Nord America e dall’Europa, supportate dall’allentamento delle restrizioni di viaggio in diversi Paesi.

Lo scorso giugno Cathay ha trasportato circa 40.600 passeggeri, il 50% in più su base annua, nonché una crescita del 66% rispetto a maggio 2021; ma rispetto al 2019 si tratta comunque di un calo del 99%.

La compagnia conta di aggiungere “cautamente” ulteriore capacità al proprio network mentre la domanda si riprende lentamente in alcuni dei mercati chiave di Cathay.