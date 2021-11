Cathay Pacific potenzia l’impegno green con il lancio della Aviation Climate Taskforce

Cathay Pacific rilancia il proprio impegno in sostenibilità e partecipa, con Boston Consulting Group (Bcg) e ad altre compagnie leader del comparto, alla nascita del (Act): una nuova organizzazione non- profit che ha come massima priorità lʼazzeramento delle emissioni di carbonio dellʼaviazione, grazie allʼintroduzione di innovazioni tecnologiche e alla stretta collaborazione tra le realtà coinvolte. e partecipa, con Boston Consulting Group (Bcg) e ad altre compagnie leader del comparto, alla nascita del (Act): una nuova organizzazione non- profit che ha come massima, grazie allʼintroduzione di innovazioni tecnologiche e alla stretta collaborazione tra le realtà coinvolte.

“La capacità di ridurre notevolmente le emissioni di carbonio è un compito importante ma anche molto impegnativo per il settore dell’aviazione – commenta Augustus Tang, ceo della compagnia di Hong Kong -. Noi di Cathay Pacific riconosciamo l’importanza di cooperare con diverse realtà per sviluppare nuove tecnologie, necessarie e fondamentali per decarbonizzare le operazioni e permetterci di raggiungere il nostro obiettivo di azzerare le emissioni nette. Come membri fondatori della Aviation Climate Taskforce, siamo molto lieti di unire le forze con un gruppo di organizzazioni che condividono la nostra visione per sviluppare insieme nuove tecnologie che possano aprire la strada in un settore così importante”.

Nel 2014, Cathay Pacific è stata la prima compagnia area ad investire in Fulcrum BioEnergy, sviluppatore di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf), e recentemente si è impegnata nellʼutilizzo di questʼultimo per il 10% del suo consumo totale entro il 2030. Questa collaborazione intersettoriale aiuterà la compagnia aerea a raggiungere lʼobiettivo delle zero emissioni di carbonio nette entro il 2050.