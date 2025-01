Cathay Pacific: il gruppo vola oltre i 28 mln di passeggeri, +30,7%. Bonus ai dipendenti Il gruppo Cathay Pacific ha terminato il 2024 raggiungendo i livelli di traffico più elevati del post-pandemia, per un totale di oltre 28 milioni di passeggeri, con un aumento del 30,7% rispetto all’anno precedente. Nel solo dicembre Cathay Pacific ha trasportato di 2.248.950 passeggeri, con un aumento del 26,4% rispetto allo stesso mese 2023, con un load factor in crescita di 3,6 punti percentuali, (84,8%). In prospettiva ha spiegato Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay nell’ultimo outlook della compagnia aerea, il gruppo rimane fermamente concentrato sull’ulteriore rafforzamento dello status di Hong Kong come hub internazionale leader nel settore dell’aviazione e sull’aggiunta di più voli e destinazioni sia per i passeggeri che per i clienti cargo. «Di recente, Cathay Pacific ha annunciato il lancio di voli diretti tra Hong Kong e Roma a partire da giugno di quest’anno. Come gruppo, abbiamo già annunciato sei nuove destinazioni per il 2025, con l’obiettivo di raggiungere 100 destinazioni in tutto il mondo entro quest’anno». «Con l’avvicinarsi del Capodanno lunare, stiamo assistendo a un’accelerazione delle prenotazioni, in quanto i clienti pianificano i loro viaggi per le vacanze dopo il periodo natalizio. Dopo questo picco, stimiamo che la domanda di viaggi leisure da Hong Kong sia più tranquilla e che i nostri voli trasportino un maggior numero di passeggeri in transito sfruttando il nostro ampio network globale». Cathay Pacific riprenderà il collegamento non stop tra Hong Kong e Roma il 5 giugno, con un servizio stagionale estivo trisettimanale. Il vettore opera attualmente anche cinque voli settimanali per Milano Malpensa, che quest’estate diventeranno giornalieri. A conferma della svolta positiva dell’andamento della compagnia, il ceo Ronald Lam Siu-por ha annunciato che ai dipendenti verrà distribuita almeno una mensilità di stipendio come bonus, quale riconoscimento del successo della ripresa post-pandemia e del posizionamento finanziario strategico della compagnia. Cathay questo mese ha ripristinato le sue operazioni ai livelli di volo pre-Covid segnando una tappa fondamentale nella sua traiettoria di recupero. Condividi

