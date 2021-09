Cathay Pacific celebra i suoi 75 anni: oggettistica in edizione limitata per gli appassionati

Cathay Pacific celebra quest’anno i suoi primi 75 anni di attività e festeggia il passato, il presente e il futuro, con una serie esclusiva di oggettistica in edizione limitata ed esperienze culinarie di prima classe. In circa tre quarti di secolo Cathay Pacific si è trasformata da una piccola compagnia aerea regionale in un vettore internazionale che ha saputo farsi strada in tutto il mondo partendo dalla sua vivace città natale, Hong Kong. Un viaggio durante il quale non è mai venuta meno al suo obiettivo principale: avvicinare i suoi passeggeri alle persone, i luoghi e le esperienze che amano di più. Anche in questa occasione speciale i passeggeri sono al centro di una serie di iniziative che la compagnia ha ideato. e festeggia il passato, il presente e il futuro, con. In circa tre quarti di secolo Cathay Pacific si è trasformata da una piccola compagnia aerea regionale in un vettore internazionale che ha saputo farsi strada in tutto il mondo partendo dalla sua vivace città natale,. Un viaggio durante il quale non è mai venuta meno al suo obiettivo principale: avvicinare i suoi passeggeri alle persone, i luoghi e le esperienze che amano di più. Anche in questa occasione speciale i passeggeri sono al centro di una serie di iniziative che la compagnia ha ideato.

“In questi incredibili 75 anni, Cathay Pacific ha raggiunto importanti successi: abbiamo dato ai viaggiatori la possibilità di visitare nuove destinazioni, ampliato la nostra flotta con aerei all’avanguardia e introdotto nuovi prodotti e servizi a bordo per arricchire l’esperienza dei passeggeri – commenta Augustus Tang, chief executive officer del vettore -. Abbiamo anche vissuto sfide senza precedenti, come la pandemia globale che ancora dobbiamo superare: in questi oltre sette decenni di attività abbiamo dato prova anche di essere un brand resiliente”.