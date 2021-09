Brussels Airlines decolla verso l’inverno: network potenziato, sia leisure sia business

Brussels Airlines dà fiducia all’inverno, forte di una leggera crescita dei viaggi d’affari e un’elevata domanda leisure, soprattutto verso le destinazioni più calde, che lascia sperare in una stagione di vacanza prolungata, anche durante l’autunno.

Tra le novità del network della winter, l’aggiunta di Lanzarote (dal 31 ottobre) che si affianca a Tenerife e Gran Canaria. Kiev si unirà nuovamente alla rete, a partire dal 16 dicembre. Altra novità è il prolungamento di Yerevan, che prima era operato solo durante la stagione estiva.

Il network europeo include poi: Alicante, Barcellona, Basilea, Berlino, Bilbao, Birmingham, Bologna, Budapest, Copenhagen, Edimburgo, Faro, Francoforte, Ginevra, Göteborg, Gran Canaria, Amburgo, Lisbona, Lubiana, Londra, Lione, Madrid, Malaga, Manchester, Marsiglia, Milano Linate, Milano Malpensa, Nizza, Oslo, Parigi, Porto, Praga, Roma, Stoccolma (Bromma), Tenerife, Tolosa, Valencia, Venezia, Vienna e Vilnius. La compagnia volerà anche verso Atene, Heraklion, Kos e Rodi e Napoli fino alla fine delle vacanze autunnali.

Dal 31 ottobre tornano i voli su Hurghada, dopo uno stop che dura da marzo 2020; vero e proprio debutto invece per Marrakech, che si unisce al vasto network servito dal vettore in Africa. Infine, in risposta alla crescente domanda di viaggio verso gli Stati Uniti il vettore opererà i voli per New York Jfk quattro volte alla settimana durante la stagione invernale e potrebbe aggiungere voli extra durante il picco previsto per le festività.