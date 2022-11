British Airways studia il raddoppio del numero di velivoli basati a Londra Gatwick British Airways potrebbe raddoppiare il proprio impegno sull’aeroporto di Londra Gatwick, a sfavore di quello di Heathrow. Sullo scalo del Sussex, secondo quanto riportato dal Sunday Telegraph, il vettore britannico intenderebbe infatti raddoppiare il numero di aeromobili basati passando dagli attuali 14 a 24-28 velivoli. La mossa arriva dopo che Heathrow è stato costretto a limitare il numero di passeggeri quest’estate a causa della carenza di addetti ai bagagli e di altro personale di supporto. Oltre ai problemi di personale, i vertici delle compagnie aeree si sono scontrati con la direzione di Heathrow sulle tasse di atterraggio. L’aeroporto vorrebbe aumentarle a 42 sterline dalle attuali 30 per passeggero. Allo stato attuale, la tassa – che grava sui viaggiatori, non sui vettori – potrebbe scendere a 26 sterline l’anno prossimo secondo un piano dell’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito. John Holland-Kaye, ceo dell’aeroporto di Heathrow, ripreso dal giornale, ha dichiarato che lo scalo necessita di entrate aggiuntive per investire in rinnovi e manutenzione. Per contro Luis Gallego, amministratore delegato di Iag – casa madre di British – ha affermato che l’aeroporto sta sfruttando la propria posizione dominante sul mercato a favore degli azionisti.

