British Airways si accorda con il sindacato. Scongiurati gli scioperi British Airways fa pace con i piloti. La compagnia aerea IAG ha raggiunto un accordo con il sindacato, accettando un aumento salariale del 4% per quest’anno, riferisce Europa Press. Grazie ad esso, è riuscita ad evitare la minaccia di uno sciopero per i prossimi mesi. Parallelamente, ha anche stabilito ulteriori aumenti salariali addizionali per i piloti che sono stati licenziati durante la pandemia. L’accordo British Airways arriva pochi giorni dopo che il suo partner in IAG, Iberia, ha ottenuto il supporto dei piloti per l’X Collective Agreement. Il documento prevede un aumento minimo dello stipendio del 10% fino alla fine del 2023, la riduzione del tempo trascorso nei livelli e il rilascio dei copiloti (impegno di 140 promozioni a comandante da parte di Iberia senza contare Iberia Express o l’arrivo aggiuntivo di aeromobili ), tra le altre questioni

