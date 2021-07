British Airways: mappa interattiva con le norme su restrizioni di viaggio e requisiti di ingresso

British Airways ha introdotto un nuovo strumento dedicato ai propri passeggeri, che consente loro di controllare attraverso una mappa interattiva sul sito ba.com le restrizioni di viaggio e i requisiti di ingresso di qualsiasi destinazione in cui vola la compagnia.

La nuova pagina web è stata realizzata con la collaborazione della società tecnologica globale Sherpa, che ha sviluppato uno strumento online che fornisce ai viaggiatori le ultime regole di viaggio per le varie destinazioni, in entrata e in uscita. Questo strumento raggruppa informazioni aggiornate per oltre 100 paesi, fornendo migliaia di fonti e utilizzando milioni di punti di dati per rimanere aggiornati. La mappa, che la compagnia aerea prevede di integrare ulteriormente in ba.com, aiuterà i passeggeri anche a capire cosa è necessario per il loro ritorno il Regno Unito.

L’attuale hub online dedicato al Covid di British Airways include informazioni su prenotazioni flessibili, test, come usare un voucher e come si presenta l’esperienza di volo con il vettore, per coloro che non viaggiano da tempo. British Airways ha anche introdotto una serie di misure in aeroporto e a bordo per occuparsi della sicurezza e del benessere di passeggeri ed equipaggio: tra queste ci sono il distanziamento sociale, l’uso di mascherine e punti per l’igienizzazione delle mani. Prima del viaggio i passeggeri riceveranno anche i dettagli su come prepararsi per il loro viaggio, comprese le informazioni sui fornitori di test a prezzi agevolati.