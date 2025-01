Boeing Boeing ha nominato Anna Clementina Veclani nuova Managing Director per l’Italia e il Sud Europa. In questo ruolo, Veclani supervisionerà tutte le operazioni di Boeing in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani. “L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa”, ha dichiarato Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. “Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale”. Anna Veclani porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi. “Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali”, ha commentato Veclani. “La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza”. Veclani sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha nominato Anna Clementina Veclani nuova Managing Director per l’Italia e il Sud Europa. In questo ruolo, Veclani supervisionerà tutte le operazioni di Boeing in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani. “L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa”, ha dichiarato Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. “Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale”. Anna Veclani porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi. “Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali”, ha commentato Veclani. “La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza”. Veclani sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. [post_title] => Boeing [post_date] => 2025-01-27T16:20:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737994832000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways alza la posta sull'Italia con l'aggiunta di un terzo volo giornaliero per Milano Malpensa, che sarà attivo dal 1° novembre 2025. «Con le nostre partenze mattutine, pomeridiane e serali da Abu Dhabi e le nostre tariffe, le tre frequenze al giorno per Milano propongono orari perfetti per gli ospiti che viaggiano in entrambe le direzioni - ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer della compagnia aerea -. Questo operativo potenziato offre ai viaggiatori più opzioni per esplorare Abu Dhabi e connettersi al nostro network globale in crescita, rafforzando al contempo i legami vitali tra due città dinamiche». Il triplo collegamento giornaliero vedrà Etihad scendere in pista con 12.600 posti a settimana tra Abu Dhabi e Milano, con un aumento della capacità di quasi il 115% rispetto all'anno precedente. L'orario è stato accuratamente progettato per massimizzare la convenienza sia per i viaggiatori d'affari che per quelli leisure. Il collegamento sarà operato con Boeing 777-300 e Airbus A321Lr: quest'ultimo, la più recente new entry della flotta Etihad, offre un'esperienza di viaggio boutique premium grazie al design innovativo della cabina e alle più recenti caratteristiche di comfort. Tutti gli ospiti godono di un servizio pluripremiato con pacchetti di chat Wi-Fly gratuiti per i soci Etihad Guest e la possibilità di acquistare pacchetti Surf completi con dati illimitati per tutta la durata del volo. [post_title] => Etihad Airways scommette su Milano: da novembre terzo volo giornaliero per Abu Dhabi [post_date] => 2025-01-27T12:02:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737979326000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic amplia il network transatlantico con l'aggiunta di nuova rotta tra Los Angeles e Atene: il nuovo collegamento decollerà il prossimo 3 giugno con quattro frequenze alla settimana e sarà operato da un Boeing 787 Dreamliner. La rotta per la capitale greca si affianca a quelle già operate da Norse da Los Angeles per Londra, Parigi e Roma. «Prevediamo un'accoglienza positiva per la nuova rotta - afferma Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore del vettore low cost - che aprirà ai nostri passeggeri più opzioni di scelta sul network transatlantico e l'opportunità di esplorare l'antica città di Atene nonché la città di Los Angeles. Il nostro obiettivo è quello di rendere i viaggi accessibili e alla portata di tutti e questo è un altro passo avanti in questa missione e nel nostro impegno a offrire nuove destinazioni». [post_title] => Norse Atlantic rilancia da Los Angeles con una nuova rotta per Atene [post_date] => 2025-01-27T10:04:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737972271000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesima accusa di Ryanair a Boeing: quest'ultima, secondo la low cost, non sarebbe in grado di fornire un numero di aeromobili sufficiente a soddisfare piani di crescita della compagnia che si trova così costretta, per la seconda volta, a tagliare le previsioni di crescita sul numero di passeggeri. Ryanair stima di trasportare 206 milioni di passeggeri nel prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2025, rispetto alla precedente stima di 210 milioni, dopo che lo scorso novembre aveva già rivisto al ribasso l'obiettivo di crescita a causa dei problemi di Boeing, abbassando le previsioni da 215 milioni a 210 milioni di passeggeri. «Mentre la produzione dei B737 si sta riprendendo dopo lo sciopero di Boeing alla fine del 2024, non ci aspettiamo più che Boeing consegni un numero sufficiente di aeromobili prima dell'estate 2025”, ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair. Boeing è in ritardo di 38 aerei rispetto all'accordo di consegna iniziale con Ryanair per il B737 Max 8, e la compagnia aerea ha ancora bisogno di altri nove aerei prima della stagione estiva per poter rispettare i piani di crescita già ridimensionati. Per l'esercizio finanziario in corso, la low cost ha previsto “cautamente” un utile al netto delle imposte compreso tra 1,55 e 1,61 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,92 miliardi di euro dell'anno precedente. La domanda di viaggi per la stagione estiva sembra forte, ha dichiarato il cfo, Neil Sorahan, anche se ha avvertito che è ancora troppo presto per fare previsioni finanziarie significative. Nel terzo trimestre (terminato il 31 dicembre scorso) Ryanair ha registrato un utile al netto delle imposte di 149 milioni di euro, rispetto ai 15 milioni di euro dell'anno precedente, dopo che il numero di passeggeri e le tariffe sono aumentati grazie a una forte corsa alle prenotazioni per le festività, in particolare da parte dei viaggiatori che hanno prenotato all'ultimo minuto. Il trimestre in corso sarà però più difficile, soprattutto a causa del ritardo della Pasqua, che quest'anno cadrà in aprile. Ryanair ha dichiarato che destinerà la “scarsa crescita di capacità” ai Paesi che stanno riducendo o abolendo le tasse sull'aviazione per incentivare la crescita del traffico. Questo non include il Regno Unito, dove Ryanair si è a lungo lamentata dei livelli di tassazione sui voli, e neppure l'Italia. [post_title] => Ryanair: nuovo taglio alle stime di crescita a causa dei ritardi delle consegne Boeing [post_date] => 2025-01-27T09:42:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737970964000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'A350-900 di Korean Air potrebbe atterrare anche all'aeroporto di Roma Fiumicino entro la seconda metà dell'anno. La compagnia aerea ha infatti iniziato le operazioni con i primi due Airbus A350-900 - sul totale dei 33 in ordine - sulle rotte di corto raggio tra Seoul Incheon e Osaka, oltre che tra Seoul e Fukuoka. Il vettore prevede poi di impiegarli nei collegamenti per Taipei a marzo, per poi utilizzarli anche sui voli europei a lungo raggio, compresi quelli per Madrid e, appunto, Roma. L'accordo con Airbus per l'acquisto di 33 velivoli di questa tipologia comprende sei A350-900 e 27 della versione -1000. Gli A350-900 sono configurati per ospitare 311 passeggeri in una configurazione a due classi, con 28 posti in classe business e 283 in economy. Korean non ha reso nota la configurazione dei più grandi -1000. Gli A350 dovrebbero sostituire i vecchi widebody che includono Boeing 777, 747, 787, nonché Airbus A330 e A380. In vista dell'entrata in servizio, Korean Air afferma di aver “messo insieme un team dedicato di piloti esperti per le operazioni con l'A350, selezionando veterani con una vasta esperienza su vari aeromobili Airbus”. La compagnia aerea ha anche “implementato un programma completo di manutenzione tecnica”. La mossa arriva nel momento in cui la compagnia sta procedendo all'integrazione con la connazionale Asiana Airlines, anch'essa operatore di A350. Korean ha completato l'acquisizione di Asiana nel dicembre 2024 e prevede la totale integrazione delle operazioni entro la fine del 2026. [post_title] => L'A350-900 di Korean Air potrebbe volarea anche su Roma tra qualche mese [post_date] => 2025-01-27T09:26:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737970010000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways amplia le connessioni verso il Sud America con il lancio di due nuovi voli settimanali da Doha verso Bogotá, in Colombia, che poi proseguiranno verso l'aeroporto Internazionale Caracas Simon Bolivar, in Venezuela (il volo di ritorno da Caracas opererà senza scalo a Doha). I collegamenti decolleranno a inizio estate 2024, nei giorni di mercoledì e domenica e saranno operati da Boeing 777-200Lr dotati di 42 posti in Business Class e 234 in Economy Class. Qatar Airways diventa così la prima e unica compagnia aerea a offrire voli non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e l'unico vettore mediorientale a operare in Venezuela. Con le due new entry il network del vettore per le Americhe raggiunge un totale di 16 destinazioni, tra le quali Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto. «Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori del Sud America - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer -. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e come unico vettore mediorientale che vola in Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per collegare persone, culture e commercio. I passeggeri potranno sperimentare l'ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways in volo, mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe». [post_title] => Qatar Airways sbarca a Bogotà e Caracas portando a 16 le destinazioni nelle Americhe [post_date] => 2025-01-24T09:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737712518000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%. Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023. “La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”. [post_title] => SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere [post_date] => 2025-01-24T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737711765000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines rafforza l’attenzione sul trade a cominciare dalla novità più importante del 2025 dal punto di vista commerciale che riguarda la Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) e viceversa verranno infatti gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi. «Prendiamo così in carico pure le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggio e consolidando ulteriormente il rapporto con il mondo dell’intermediazione». In tema di performance, a chiusura di una stagione importante, la compagnia ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente, il 2023. «Abbiamo vissuto una stagione estiva in cui sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal nostro network di 20 collegamenti quali mete sempre più richieste dall’utenza – aggiunge Francesca Marino –. Il 2025 è già partito con alcune promozioni speciali, indirizzate a un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia». Per premiare chi prenota in anticipo le vacanze estive, ecco quindi le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025. Completa l’offerta la formula Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede, per prenotazioni, linee e partenze selezionate entro il 31 maggio 2025, la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì; lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili, nel caso siano osservate entrambe le condizioni. [post_title] => Grimaldi Lines, focus sul trade tra novità e promozioni [post_date] => 2025-01-23T12:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737634904000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 482940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riyadh Air spiccherà il suo primo volo nel terzo trimestre 2025, anziché nei primi tre mesi dell'anno, a causa dei ritardi Boeing nella consegna degli aeromobili. La start-up statale sperava infatti di ricevere otto B787-9 nel corso del 2025, ma la casa costruttrice di Seattle prevede di consegnarne non più di quattro. «Sono fiducioso, viste le ultime previsioni, che le consegne avverranno quest'anno - ha dichiarato il ceo, Tony Douglas -. È completamente privo di rischi? Ovviamente no, non lo è». «Riyadh Air rimane sulla buona strada per il lancio nel 2025 nonostante le sfide del settore e non vede l'ora di effettuare il suo primo volo quest'anno - riferisce ch-aviation, citando un portavoce della compagnia aerea -. L'arrivo del primo B787-9 consentirà di iniziare le operazioni il prima possibile, e rimaniamo in stretto contatto con i nostri colleghi di Boeing con l'obiettivo accogliere in flotta un certo numero di aerei nel corso dell'anno”. Boeing, da parte sua, spiega che «si continua a lavorare a stretto contatto con Riyadh Air sul loro programma di consegna e non vediamo l'ora di supportare le operazioni inaugurali del vettore». [post_title] => Riyadh Air posticipa il decollo al terzo trimestre 2025 a causa dei ritardi Boeing [post_date] => 2025-01-22T11:18:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737544714000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "boeing" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":828,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nominato Anna Clementina Veclani nuova Managing Director per l’Italia e il Sud Europa. In questo ruolo, Veclani supervisionerà tutte le operazioni di Boeing in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani.\r

“L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa”, ha dichiarato Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. “Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale”.\r

Anna Veclani porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi.\r

“Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali”, ha commentato Veclani. “La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza”.\r

Veclani sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe.\r

","post_title":"Boeing","post_date":"2025-01-27T16:20:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1737994832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways alza la posta sull'Italia con l'aggiunta di un terzo volo giornaliero per Milano Malpensa, che sarà attivo dal 1° novembre 2025. «Con le nostre partenze mattutine, pomeridiane e serali da Abu Dhabi e le nostre tariffe, le tre frequenze al giorno per Milano propongono orari perfetti per gli ospiti che viaggiano in entrambe le direzioni - ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer della compagnia aerea -. Questo operativo potenziato offre ai viaggiatori più opzioni per esplorare Abu Dhabi e connettersi al nostro network globale in crescita, rafforzando al contempo i legami vitali tra due città dinamiche».\r

\r

Il triplo collegamento giornaliero vedrà Etihad scendere in pista con 12.600 posti a settimana tra Abu Dhabi e Milano, con un aumento della capacità di quasi il 115% rispetto all'anno precedente. L'orario è stato accuratamente progettato per massimizzare la convenienza sia per i viaggiatori d'affari che per quelli leisure.\r

\r

Il collegamento sarà operato con Boeing 777-300 e Airbus A321Lr: quest'ultimo, la più recente new entry della flotta Etihad, offre un'esperienza di viaggio boutique premium grazie al design innovativo della cabina e alle più recenti caratteristiche di comfort. Tutti gli ospiti godono di un servizio pluripremiato con pacchetti di chat Wi-Fly gratuiti per i soci Etihad Guest e la possibilità di acquistare pacchetti Surf completi con dati illimitati per tutta la durata del volo.","post_title":"Etihad Airways scommette su Milano: da novembre terzo volo giornaliero per Abu Dhabi","post_date":"2025-01-27T12:02:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737979326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic amplia il network transatlantico con l'aggiunta di nuova rotta tra Los Angeles e Atene: il nuovo collegamento decollerà il prossimo 3 giugno con quattro frequenze alla settimana e sarà operato da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

La rotta per la capitale greca si affianca a quelle già operate da Norse da Los Angeles per Londra, Parigi e Roma.\r

\r

«Prevediamo un'accoglienza positiva per la nuova rotta - afferma Bjørn Tore Larsen, ceo e fondatore del vettore low cost - che aprirà ai nostri passeggeri più opzioni di scelta sul network transatlantico e l'opportunità di esplorare l'antica città di Atene nonché la città di Los Angeles. Il nostro obiettivo è quello di rendere i viaggi accessibili e alla portata di tutti e questo è un altro passo avanti in questa missione e nel nostro impegno a offrire nuove destinazioni».","post_title":"Norse Atlantic rilancia da Los Angeles con una nuova rotta per Atene","post_date":"2025-01-27T10:04:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737972271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima accusa di Ryanair a Boeing: quest'ultima, secondo la low cost, non sarebbe in grado di fornire un numero di aeromobili sufficiente a soddisfare piani di crescita della compagnia che si trova così costretta, per la seconda volta, a tagliare le previsioni di crescita sul numero di passeggeri.\r

\r

Ryanair stima di trasportare 206 milioni di passeggeri nel prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2025, rispetto alla precedente stima di 210 milioni, dopo che lo scorso novembre aveva già rivisto al ribasso l'obiettivo di crescita a causa dei problemi di Boeing, abbassando le previsioni da 215 milioni a 210 milioni di passeggeri.\r

\r

«Mentre la produzione dei B737 si sta riprendendo dopo lo sciopero di Boeing alla fine del 2024, non ci aspettiamo più che Boeing consegni un numero sufficiente di aeromobili prima dell'estate 2025”, ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair.\r

\r

Boeing è in ritardo di 38 aerei rispetto all'accordo di consegna iniziale con Ryanair per il B737 Max 8, e la compagnia aerea ha ancora bisogno di altri nove aerei prima della stagione estiva per poter rispettare i piani di crescita già ridimensionati.\r

\r

Per l'esercizio finanziario in corso, la low cost ha previsto “cautamente” un utile al netto delle imposte compreso tra 1,55 e 1,61 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,92 miliardi di euro dell'anno precedente.\r

\r

La domanda di viaggi per la stagione estiva sembra forte, ha dichiarato il cfo, Neil Sorahan, anche se ha avvertito che è ancora troppo presto per fare previsioni finanziarie significative.\r

\r

Nel terzo trimestre (terminato il 31 dicembre scorso) Ryanair ha registrato un utile al netto delle imposte di 149 milioni di euro, rispetto ai 15 milioni di euro dell'anno precedente, dopo che il numero di passeggeri e le tariffe sono aumentati grazie a una forte corsa alle prenotazioni per le festività, in particolare da parte dei viaggiatori che hanno prenotato all'ultimo minuto.\r

\r

Il trimestre in corso sarà però più difficile, soprattutto a causa del ritardo della Pasqua, che quest'anno cadrà in aprile. Ryanair ha dichiarato che destinerà la “scarsa crescita di capacità” ai Paesi che stanno riducendo o abolendo le tasse sull'aviazione per incentivare la crescita del traffico.\r

\r

Questo non include il Regno Unito, dove Ryanair si è a lungo lamentata dei livelli di tassazione sui voli, e neppure l'Italia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair: nuovo taglio alle stime di crescita a causa dei ritardi delle consegne Boeing","post_date":"2025-01-27T09:42:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737970964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'A350-900 di Korean Air potrebbe atterrare anche all'aeroporto di Roma Fiumicino entro la seconda metà dell'anno. La compagnia aerea ha infatti iniziato le operazioni con i primi due Airbus A350-900 - sul totale dei 33 in ordine - sulle rotte di corto raggio tra Seoul Incheon e Osaka, oltre che tra Seoul e Fukuoka.\r

Il vettore prevede poi di impiegarli nei collegamenti per Taipei a marzo, per poi utilizzarli anche sui voli europei a lungo raggio, compresi quelli per Madrid e, appunto, Roma.\r

\r

L'accordo con Airbus per l'acquisto di 33 velivoli di questa tipologia comprende sei A350-900 e 27 della versione -1000. Gli A350-900 sono configurati per ospitare 311 passeggeri in una configurazione a due classi, con 28 posti in classe business e 283 in economy. Korean non ha reso nota la configurazione dei più grandi -1000.\r

\r

Gli A350 dovrebbero sostituire i vecchi widebody che includono Boeing 777, 747, 787, nonché Airbus A330 e A380.\r

\r

In vista dell'entrata in servizio, Korean Air afferma di aver “messo insieme un team dedicato di piloti esperti per le operazioni con l'A350, selezionando veterani con una vasta esperienza su vari aeromobili Airbus”. La compagnia aerea ha anche “implementato un programma completo di manutenzione tecnica”.\r

\r

La mossa arriva nel momento in cui la compagnia sta procedendo all'integrazione con la connazionale Asiana Airlines, anch'essa operatore di A350. Korean ha completato l'acquisizione di Asiana nel dicembre 2024 e prevede la totale integrazione delle operazioni entro la fine del 2026.\r

\r

","post_title":"L'A350-900 di Korean Air potrebbe volarea anche su Roma tra qualche mese","post_date":"2025-01-27T09:26:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737970010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia le connessioni verso il Sud America con il lancio di due nuovi voli settimanali da Doha verso Bogotá, in Colombia, che poi proseguiranno verso l'aeroporto Internazionale Caracas Simon Bolivar, in Venezuela (il volo di ritorno da Caracas opererà senza scalo a Doha).\r

\r

I collegamenti decolleranno a inizio estate 2024, nei giorni di mercoledì e domenica e saranno operati da Boeing 777-200Lr dotati di 42 posti in Business Class e 234 in Economy Class. Qatar Airways diventa così la prima e unica compagnia aerea a offrire voli non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e l'unico vettore mediorientale a operare in Venezuela.\r

\r

Con le due new entry il network del vettore per le Americhe raggiunge un totale di 16 destinazioni, tra le quali Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto.\r

\r

«Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori del Sud America - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer -. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e come unico vettore mediorientale che vola in Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per collegare persone, culture e commercio. I passeggeri potranno sperimentare l'ospitalità di classe mondiale di Qatar Airways in volo, mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe».","post_title":"Qatar Airways sbarca a Bogotà e Caracas portando a 16 le destinazioni nelle Americhe","post_date":"2025-01-24T09:55:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737712518000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione turistica in Italia tende oggi a estendersi oltre al tradizionale periodo estivo, grazie agli arrivi internazionali e a un crescente appeal durante tutto l'anno. Lo rivela l'ultimo report della piattaforma di distribuzione e revenue management SiteMinder. I dati dell'indagine Hotel Booking Trends, che analizza oltre 125 milioni di prenotazioni globali, mostrano in particolare che quasi un terzo (31,68%) delle vendite negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell’estate tricolore, hanno registrato una lieve flessione (rispettivamente del -4% e del -1%). Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre, segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39% delle prenotazioni totali, in crescita rispetto all’8,97% del 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15%, contro l’8,99% dell’anno precedente. Anche settembre si è difeso bene, mostrando una crescita del 2%. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa con un aumento delle prenotazioni rispettivamente dell’8% e del 4%.\r

\r

Il report di SiteMinder rivela, inoltre, un aumento delle tariffe alberghiere trainate da un maggior flusso di ospiti durante tutto l’anno: maggio e ottobre si sono distinti per le tariffe in crescita più consistente, raggiungendo rispettivamente 272 e 271 euro. A ottobre 2024, per esempio, le camere erano più care del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Inoltre, l’Italia è compresa nel 65% dei mercati globali che nel 2024 hanno registrato un rincaro delle tariffe alberghiere rispetto all’anno precedente, con un average daily rate che ha raggiunto i 239,60 euro rispetto ai 238,90 euro del 2023.\r

\r

“La più ampia distribuzione delle prenotazioni non solo riflette un significativo interesse per le stagioni meno affollate, ma indica anche la crescente popolarità di destinazioni emergenti accanto ai luoghi simbolo dell'Italia - sottolinea il regional manager for Italy di SiteMinder, Simone Portaluri -. Queste tendenze hanno contribuito a un aumento delle tariffe delle camere, che gli albergatori locali dovrebbero continuare a mantenere”.","post_title":"SiteMinder: in Italia si allunga la stagione turistica e aumentano le tariffe alberghiere","post_date":"2025-01-24T09:42:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737711765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines rafforza l’attenzione sul trade a cominciare dalla novità più importante del 2025 dal punto di vista commerciale che riguarda la Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) e viceversa verranno infatti gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi.\r

\r

«Prendiamo così in carico pure le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggio e consolidando ulteriormente il rapporto con il mondo dell’intermediazione».\r

\r

In tema di performance, a chiusura di una stagione importante, la compagnia ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente, il 2023. «Abbiamo vissuto una stagione estiva in cui sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal nostro network di 20 collegamenti quali mete sempre più richieste dall’utenza – aggiunge Francesca Marino –. Il 2025 è già partito con alcune promozioni speciali, indirizzate a un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia».\r

\r

Per premiare chi prenota in anticipo le vacanze estive, ecco quindi le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025.\r

\r

Completa l’offerta la formula Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede, per prenotazioni, linee e partenze selezionate entro il 31 maggio 2025, la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì; lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili, nel caso siano osservate entrambe le condizioni.","post_title":"Grimaldi Lines, focus sul trade tra novità e promozioni","post_date":"2025-01-23T12:21:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737634904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"482940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air spiccherà il suo primo volo nel terzo trimestre 2025, anziché nei primi tre mesi dell'anno, a causa dei ritardi Boeing nella consegna degli aeromobili. La start-up statale sperava infatti di ricevere otto B787-9 nel corso del 2025, ma la casa costruttrice di Seattle prevede di consegnarne non più di quattro.\r

\r

«Sono fiducioso, viste le ultime previsioni, che le consegne avverranno quest'anno - ha dichiarato il ceo, Tony Douglas -. È completamente privo di rischi? Ovviamente no, non lo è».\r

\r

«Riyadh Air rimane sulla buona strada per il lancio nel 2025 nonostante le sfide del settore e non vede l'ora di effettuare il suo primo volo quest'anno - riferisce ch-aviation, citando un portavoce della compagnia aerea -. L'arrivo del primo B787-9 consentirà di iniziare le operazioni il prima possibile, e rimaniamo in stretto contatto con i nostri colleghi di Boeing con l'obiettivo accogliere in flotta un certo numero di aerei nel corso dell'anno”. \r

\r

Boeing, da parte sua, spiega che «si continua a lavorare a stretto contatto con Riyadh Air sul loro programma di consegna e non vediamo l'ora di supportare le operazioni inaugurali del vettore».\r

\r

","post_title":"Riyadh Air posticipa il decollo al terzo trimestre 2025 a causa dei ritardi Boeing","post_date":"2025-01-22T11:18:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737544714000]}]}}