Boeing: la FAA ferma il processo di certificazione per il 777X

L’effetto più grave dei due incidenti del Boeing 737 Max per il produttore non è stata la sua cattiva immagine, il calo delle vendite o addirittura le perdite economiche. L’effetto peggiore è stato che la Federal Aviation Authority (FAA) degli Stati Uniti non è più tollerante nei confronti della compagnia e ora ne richiede sempre di più, come si addice a un produttore di aerei.

L’ultima notizia al riguardo è stata pubblicata questo lunedì dal The Seattle Times: la FAA ha praticamente paralizzato il processo di certificazione del Boeing 777X, rifiutando il permesso di avanzare di un ulteriore passaggio nel processo. Il giornale della città in cui Boeing ha i suoi principali stabilimenti afferma che la FAA ha risposto a Boeing che l’intero processo deve avere molte più garanzie e, peggio per le finanze del produttore, che non sogna che l’aereo possa essere certificato fino a quando 2023, due anni dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Pertanto, l’aereo potrebbe volare quattro anni dopo essere stato originariamente concepito.

La lettera inviata al produttore è devastante e cita una lunga lista di preoccupazioni, tra cui un gravissimo incidente avvenuto l’8 dicembre durante uno dei test di certificazione. Quell’incidente si riferisce a un’improvvisa variazione incontrollata del muso dell’aereo, che si alzava e si abbassava senza che i piloti avessero nulla a che fare con esso. L’agenzia di stato americana chiede alla Boeing di spiegare esaurientemente cosa è successo e perché in quell’occasione.

Sulla stessa falsariga del disastro del 737Max, ma ora sotto il controllo dello stato, la FAA dice a Boeing di essere preoccupata per i sistemi avionici proposti, che non soddisferebbero i requisiti richiesti. Anche la FAA mostra la sua preoccupazione perché in questi sistemi sono incluse modifiche, sia nel software che nell’hardware, senza conoscerne gli effetti.

Ian Won, che firma la lettera, dice a Boeing che “questo aereo non è pronto. I dati richiesti per la certificazione non hanno raggiunto un punto che sembri maturo per dire che i requisiti siano rispettati”.