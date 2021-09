Binter incentiva le prenotazioni per volare da Venezia e Torino alle Canarie

Binter promuove i collegamenti da Torino e Venezia verso le isole Canarie, con tariffe speciali valide per l’acquisto fino al prossimo 15 settembre. I biglietti di sola andata partono quindi da 98,03 euro, se sono acquistati come biglietti di andata e ritorno, per voli compresi tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.

L’oofferta, spiega la compagnia aerea rappresentata in Italia da Tal Aviation, è equivalente alla tariffa Basic, destinata a quei passeggeri che non desiderano usufruire di servizi aggiuntivi. Per 30 euro in più, la compagnia aerea propone invece la tariffa Plus, pensata per i passeggeri che vogliono avere la possibilità di cambio, scelta del posto e bagaglio da stiva incluso.

Binter opera i suoi collegamenti dall’Italia con i nuovi aeromobili Embraer E195-E2, i più silenziosi, puliti ed efficienti aerei a reattore con corridoio singolo, dotati di una configurazione che consente più spazio tra i sedili, così come un servizio a bordo di alta qualità con benefit per tutti i passeggeri, incluso uno snack gourmet durante il volo. La compagnia aerea offre a tutti i passeggeri la possibilità di usufruire di voli in connessione per le altre Isole Canarie senza costi aggiuntivi, approfittando dell’alta frequenza dei collegamenti operati ogni giorno.