Bamboo Airways collegherà Londra Gatwick ad Hanoi, da fine ottobre

Bamboo Airways aprirà un nuovo collegamento diretto settimanale tra l’aeroporto di Londra Gatwick e Hanoi. Da qui, i passeggeri potranno proseguire con la compagnia aerea vietnamita verso destinazioni quali Australia, Singapore, Giappone, Corea del Sud e Taipei.

I biglietti del nuovo volo, che sarà operativo dal prossimo 30 ottobre, sono già in vendita. La rotta sarà servita da un Boeing 787-9 Dreamliner configurati in tre classi di servizio tra cui la premium economy e la business class dotata di flat bed.

“Negli ultimi dieci mesi siamo riusciti a incrementare in modo significativo i nostri collegamenti in Nord America, quindi poter continuare a espandere le nostre rotte in Asia è una notizia fantastica sia per i viaggiatori leisure che per quelli d’affari di Londra e del Sud-est asiatico” ha dichiarato Jonathan Pollard, chief commercial officer dell’aeroporto di Gatwick.