BA chiede ai piloti di lavorare (temporaneamente) anche come personale di cabina

Un portale dell’aviazione riproduce una comunicazione interna di British Airways al suo personale in cui chiede ai piloti e ai loro impiegati di agire come personale di cabina, hostess e assistenti di volo, ma su base temporanea.

La petizione riguarda la flotta di Embraer che ha sede a London City e di proprietà della controllata CityFlyer. Naturalmente non è un esperimento, ma l’estrema ratio per la mancanza di personale, per cui, secondo i dirigenti che non c’è altra soluzione mentre si ripristina la normalità.

Il protocollo interno dice che coloro che accetteranno la proposta dell’azienda riceveranno una formazione di base e lavoreranno per un minimo di due mesi e mezzo come personale di cabina. La dichiarazione indica che sarà un’opportunità per incontrare nuove persone e imparare il lavoro degli altri. Lo stipendio, invece, non cambierà.

Questa disposizione rivela in quale crisi sia piombata il segmento lavorativo dell’equipaggio di cabina, che sta attraversando un momento molto difficile in tutta l’aviazione, specialmente adesso in cui c’è un accelerato ritorno alla normalità.

Stanchi di due anni di attesa, una parte significativa degli equipaggi di cabina delle compagnie aeree ha trovato un altro lavoro.