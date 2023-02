Azul espande il network lungo raggio e debutta sulla San Paolo-Parigi Orly, dal 26 aprile Azul amplia il network lungo raggio con l’aggiunta di Parigi Orly, seconda destinazione europea della compagnia aerea brasiliana, che sarà collegata dall’hub di San Paolo – Viracopos, dal prossimo 26 aprile. San Paolo sarà la prima destinazione sudamericana per lo scalo di Orly e di conseguenza l’unico collegamento non stop tra i due aeroporti. Sulla rotta verrà impiegato un Airbus A350-900 da 334 passeggeri, configurato in tre classi di servizio: 33 poltrone in Azul Business, 118 in Azul Economy Extra e 183 in Azul Economy. La tratta sarà operata con sei frequenze settimanali, dal mercoledì al lunedì. “La Francia è il primo mercato internazionale per il Brasile dopo il Portogallo e i nostri passeggeri ci chiedono di volare lì da molto tempo – afferma John Rodgerson, ceo del vettore -. Insieme a Miami/Fort-Lauderdale, Orlando e Lisbona, stiamo creando un vasto portafoglio di destinazioni internazionali per completare il network qui in Brasile. Insieme, possiamo portare i passeggeri da 150 destinazioni in Brasile verso la Francia, un risultato mai raggiunto prima”.

