Austrian Airlines spicca il volo sull’estate: 115 collegamenti a settimana sull’Italia

Austrian Airlines fa rotta sull’estate con il nuovo operativo in vigore dal prossimo 27 marzo: 110 destinazioni e 1.300 frequenze settimanali in partenza da Vienna. In 14 giorni l’hub-carrier viennese ha registra 600.000 nuove prenotazioni: “Siamo e restiamo il numero 1 in Austria. E i dati del booking rovano che la nostra offerta è giusta”, afferma il cco della compagnia aerea, Michael Trestl.

La programmazione estiva 2022 presenta un’offerta maggiore del +20% verso le destinazioni leisure europee rispetto al periodo pre-pandemico. Durante le prossime vacanze di Pasqua saranno servite tutte le destinazioni a lungo raggio quali Maldive, Mauritius, Bangkok o Cancun così come le mete tipicamente leisure in Europa, come Mallorca, Sicilia o Cipro. Sul fronte city break primaverili si segnalano Tel Aviv, Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino fra le destinazioni di viaggio più richieste.

Con 36 destinazioni nel Mediterraneo, l’attenzione sarà ovviamente focalizzata sulle rotte leisure: in Grecia, ad esempio, Austrian Airlines vola 78 volte a settimana verso 19 destinazioni; la Spagna conta 41 collegamenti settimanali mentre sull’Italia sono previsti 115 voli settimanali.