Austrian Airlines potenzia i voli di linea verso mete leisure per l’estate 2022

Austrian Airlines potenzia il numero di collegamenti di linea verso destinazioni leisure per l’estate 2022, mete attualmente programmate con operativi charter tramite Austrian Holidays. Nel dettaglio, Antalya, Catania, Ibiza, Palma di Maiorca, Keflavik e Mykonos, che quest’anno rientravano nella programmazione charter, possono ora essere prenotate come voli regolari Austrian Airlines per la stagione estiva 2022 (Palma di Maiorca è già disponibile come volo di linea per la stagione invernale 2021/22). I voli per Malaga e in parte anche i voli per Napoli sono già stati trasformati in voli di linea.

Tutti i vantaggi per i clienti della gamma di servizi di linea di Austrian Airlines si applicano alle nuove rotte offerte come voli di linea. I passeggeri possono ora scegliere tra le categorie di prenotazione Economy e Business Class per queste mete, particolarmente richieste. Come su tutti i voli continentali di Austrian Airlines sotto le tre ore, i clienti dell’Economy Class beneficeranno anche dei prodotti dell’Austrian Melangerie.

Intanto, dalla fine di ottobre 2021, Austrian Airlines tornerà a volare verso popolari destinazioni invernali quali Mauritius e le Maldive, con più frequenze alla settimana; e dal 24 ottobre, debutterà la novità di Cancun.