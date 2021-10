Austrian Airlines amplia l’offerta di posti in Premium Economy sul lungo raggio

Austrian Airlines amplia la disponibilità di posti in Premium Economy Class: a partire dalla prossima primavera infatti, la classe di viaggio introdotta nel 2018, sarà presente su tutta la flotta di Boeing 767 con 30 posti per velivoli rispetto agli attuali 18.

«Come compagnia aerea genuinamente austriaca, portiamo ‘Premium’ nel nostro cuore – afferma il cco Michael Trestl -. Con l’espansione della Premium Economy Class, vogliamo offrire un miglior comfort di viaggio a un numero ancora maggiore di passeggeri sulle rotte a lungo raggio. Questa classe di viaggio si rivolge a tutti coloro che desiderano un po’ più di comfort e servizio nei viaggi più lunghi, ma che vogliono comunque volare con un prezzo contenuto. È così che vogliamo rendere l’esperienza di viaggio di ogni passeggero personalizzabile e migliorabile individualmente».

La conversione della flotta di Boeing 767 di Austrian sarà effettuata nel primo trimestre del 2022. Con l’orario di volo estivo del 2022, i tre aerei B767 che servono principalmente destinazioni in Nord America voleranno nella nuova configurazione di cabina. Il cuore della Premium Economy Class è una poltrona realizzata appositamente per il Gruppo Lufthansa, che offre ai passeggeri più spazio per le gambe e più comfort durante il viaggio rispetto alla Economy Class. Inoltre, i passeggeri di questa classe di viaggio possono imbarcare gratuitamente due bagagli, ciascuno del peso massimo di 23 chilogrammi, e godere di un programma culinario di alta classe con un menu di tre o quattro portate a bordo.