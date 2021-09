Assaeroporti: oltre 13 milioni di passeggeri in agosto, il 64% dei volumi pre-pandemia

Gli aeroporti italiani hanno movimentato oltre 13 milioni di passeggeri nel mese di agosto: secondo i dati elaborati da Assaeroporti, si tratta però di una cifra ancora distante da quella registrata nell’agosto del 2019. Nel dettaglio i passeggeri sono stati 13.077.351, cioè il 64% dei volumi pre-pandemia. Il numero dei movimenti, pari a 135.190, rappresenta più dell’80% di quelli osservati prima della crisi.

I dati evidenziano poi un risultato estremamente positivo per il cargo che, con 80.934 tonnellate di merce trasportata, si attesta ad un +6,1% rispetto ai livelli pre-Covid, soprattutto grazie allo sviluppo del commercio elettronico.

A fare da traino a una performance sostanzialmente positiva in termini di ripresa è stato il traffico domestico, che ha riportato un incremento del +6,5% sul 2019, mentre è ancora pesantemente in crisi il mercato internazionale (-54,%), con i collegamenti Ue a -51,2% e quelli extra Ue ancora a -65,1%.

“Ciò evidenzia – si legge in una nota di Assaeroporti – l’assenza di una fetta fondamentale del traffico aereo, quella dei passeggeri internazionali che viaggiano per turismo o per motivi d’affari, anche a causa di una ridotta connettività aerea. La difficoltà di raggiungere alcune mete, se non per specifiche necessità, unitamente agli obblighi di isolamento fiduciario da e verso determinati Paesi non consentono, infatti, una piena ripresa del traffico”.