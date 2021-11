Ana: traffico in ripresa, ma il semestre è ancora segnato dalle conseguenze della pandemia

Ana tira le somme del primo semestre dell’esercizio 2021-22, chiuso lo scorso 30 settembre: fatturato è aumentato del + 47,7% rispetto allo scorso anno, per un totale di 431,1 miliardi di yen (oltre 3,9 miliardi di dollari Usa). L’impatto negativo della pandemia – segnala una nota del vettore giapponese – ha portato ad una perdita operativa di 116 miliardi di yen (circa 1 miliardo di dollari), mentre quella netta è stata di 98,8 miliardi di yen (circa 899 milioni di dollari). La perdita complessiva sta progressivamente diminuendo rispetto all’anno precedente.

«Di fronte alle prolungate difficoltà e alla continua evoluzione della domanda di mercato, Ana Holdings ha fatto leva sulle proprie risorse e competenze per adeguare gli elementi fondamentali del suo modello di business in modo da riflettere gli scostamenti della domanda causati dalla pandemia – ha dichiarato Ichiro Fukuzawa, executive vice president and cfo di Ana Holding -. Sono orgoglioso di come l’intero team Ana ha risposto alla pandemia, e il loro impegno e dedizione hanno contribuito a mettere il gruppo Ana su una traiettoria ascendente che riporterà il nostro intero business alla redditività nel prossimo futuro. Continueremo a cercare opportunità per guidare la crescita post-pandemia e le restrizioni di viaggio che l’accompagnano si attenueranno».

A livello globale, la domanda per i viaggi internazionali rimane bassa a causa dell’impatto della pandemia; tuttavia, il fatturato e il numero di passeggeri sono aumentati rispetto allo scorso anno – rispettivamente +54,9% e +69,1% – grazie a una graduale ripresa della domanda commerciale, soprattutto per gli espatriati che viaggiano tra il Giappone e l’estero, la domanda di collegamenti dall’Asia al Nord America e quella per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Ana ha ripreso i voli per il Nord America da/per Tokyo Narita nel mese di luglio e monitora attentamente la domanda per determinare quali rotte continuare a operare e per identificare l’opportunità di offrire collegamenti temporanei verso destinazioni con una domanda specifica.

A livello domestico – nonostante in Giappone ci sia stato lo stato di emergenza per il 90% del periodo – il numero di passeggeri trasportati e il fatturato sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – rispettivamente 52,8% e +41,7% – quando l’impatto del Covid-19 era più grave.

Entro la fine dell’anno fiscale 2021-22 (31 marzo 2022) Ana prevede di contenere i costi variabili relativi alle operazioni di volo e avviare ulteriori tagli ai costi fissi – come i costi di manutenzione e di outsourcing – per ridurre le spese operative.