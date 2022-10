American Airlines prevede utili al rialzo nel quarto trimestre, grazie alla tenuta della domanda Nessun rallentamento della domanda di viaggio, che rimarrà “robusta” anche l’anno prossimo: American Airlines è ottimista e prevede un utile superiore alle stime degli analisti per il quarto e conclusivo trimestre del 2022, dopo aver registrato profitti migliori del previsto nel terzo trimestre. La domanda ha infatti tenuto, nonostante l’aumento delle tariffe aeree e i crescenti rischi di recessione economica. Unico neo all’orizzonte, ha avvertito la compagnia aerea, sarà il fatto che la capacità di soddisfare la domanda rimarrà limitata a causa dei ritardi nelle consegne degli aeromobili e della carenza di piloti presso i partner regionali. American stima di operare il prossimo anno al 95%-100% della capacità pre-pandemia. Le entrate totali nel trimestre fino a dicembre dovrebbero aumentare dell’11-13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il vettore prevede inoltre un margine operativo rettificato del 5,5%-7,5% nel quarto trimestre.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se è vero che la ripresa è tangibile, è vero anche che le incertezze sono tante. Maria Elena Rossi direttrice marketing di Enit fa il punto su quelli che saranno i prossimi passi relativi al nuovo Tourism Digital Hub, una piattaforma che punta a far incrociare il bisogno del turista e l’offerta del territorio italiano. «La ripresa dei mercati internazionali è evidente – commenta Maria Elena Rossi - ma in questa fase di transizione risulta difficile programmare. A piccoli passi dobbiamo capire in che direzione andare. Attualmente il PNNR è una leva per il turismo. Da parte nostra il cambio del portale condurrà alla digitalizzazione del sistema turistico e consentirà di colmare un gap». Il Digital Hub è partito e a breve ci saranno nuovi investimenti per posizionare il portale a livello internazionale. «Innovazione e sostenibilità – aggiunge Maria Elena Rossi – sono i pilastri di questa fase di transizione. E’ necessario che l’offerta sia presente sul digitale per intercettare la domanda». [post_title] => Enit, la ripresa tra incertezze ed un periodo di transizione [post_date] => 2022-10-21T12:09:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666354160000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432733" align="alignleft" width="300"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption] Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo. Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività. [post_title] => Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori [post_date] => 2022-10-21T12:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666354139000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese. Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma». In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters. Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista. [post_title] => Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente [post_date] => 2022-10-21T11:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666353365000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nessun rallentamento della domanda di viaggio, che rimarrà "robusta" anche l'anno prossimo: American Airlines è ottimista e prevede un utile superiore alle stime degli analisti per il quarto e conclusivo trimestre del 2022, dopo aver registrato profitti migliori del previsto nel terzo trimestre. La domanda ha infatti tenuto, nonostante l'aumento delle tariffe aeree e i crescenti rischi di recessione economica. Unico neo all'orizzonte, ha avvertito la compagnia aerea, sarà il fatto che la capacità di soddisfare la domanda rimarrà limitata a causa dei ritardi nelle consegne degli aeromobili e della carenza di piloti presso i partner regionali. American stima di operare il prossimo anno al 95%-100% della capacità pre-pandemia. Le entrate totali nel trimestre fino a dicembre dovrebbero aumentare dell'11-13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il vettore prevede inoltre un margine operativo rettificato del 5,5%-7,5% nel quarto trimestre. [post_title] => American Airlines prevede utili al rialzo nel quarto trimestre, grazie alla tenuta della domanda [post_date] => 2022-10-21T11:34:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352052000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia è ancora una volta in vetta alla classifica europea delle compagnie aeree più puntuali: l’ultima rilevazione della società di consulenza internazionale Cirium - ex FlightStats -. Si tratta del quarto mese consecutivo in cui il vettore spagnolo conquista il podio della puntualità, durante un'estate particolarmente difficile in molti aeroporti, europei e statunitensi. A settembre, l'84% dei 13.523 voli operati da Iberia è arrivato a destinazione in orario. "La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri clienti, quindi occupare la prima posizione del podio della puntualità per un altro mese ci rende orgogliosi e ci incoraggia a continuare a lavorare su questo aspetto. Questi dati riflettono soprattutto lo sforzo, l'impegno e la dedizione al servizio dei nostri dipendenti", ha dichiarato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia. La classifica di Cirium colloca inoltre Iberia nella top 10 delle compagnie aeree più puntuali al mondo, sempre per il quarto mese consecutivo. A settembre ha occupato la settima posizione, come a luglio, mentre ad agosto e giugno era al quinto posto. [post_title] => E' ancora Iberia il vettore più puntuale d'Europa [post_date] => 2022-10-21T09:40:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666345258000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Golf centrale nella strategia di promozione di South African Tourism che, dopo la partecipazione all'Imex America della scorsa settimana, in questi giorni ha partecipato all'edizione 2022 dell'International Golf Travel Market (Igtm), ospitata al Roma Convention Center La Nuvola. Un impegno a tutto campo per l'ente, che mira a posizionare il Sudafrica come destinazione turistica di punta per il golf. "Stiamo partecipando a tutti gli eventi globali e cogliendo le opportunità di networking per accelerare la ripresa del turismo e per incrementare la creazione di posti di lavoro e contribuire alla nostra economia - ha dichiarato Zinhle Nzama, acting chief Convention Bureau Officer -. La partecipazione a questi eventi commerciali, insieme a tutte le opportunità di networking e agli eventi, ci offre l'opportunità di invitare investitori nel nostro Paese e, naturalmente, anche delegati d'affari e viaggiatori di piacere, aumentando così il numero di arrivi in Sudafrica". South African Tourism ha reclutato dieci prodotti golfistici sudafricani da esporre alla fiera, per segnalare le forti ambizioni del Sudafrica di collaborare con partner di tutto il mondo e di sfruttare l'interesse per il Paese. [post_title] => Sudafrica: riflettori puntati su un'offerta golfistica d'eccellenza [post_date] => 2022-10-21T09:28:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666344515000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha siglato un accordo di codeshare con Avianca: l'intesa, operativa dal prossimo 31 ottobre, consentirà ai passeggeri di viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma o viceversa, con coincidenza da Londra o Miami, con un unico biglietto, su voli commercializzati e operati congiuntamente dalle due compagnie aeree. I passeggeri del vettore colombiano potranno effettuare un volo di andata e ritorno tra Bogotà e Roma via Londra, mentre i clienti della compagnia aerea italiana potranno viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma con coincidenza a Miami. Inoltre, attraverso Avianca, potranno usufruire di uno dei network più importanti della regione, con 125 rotte che collegano 24 Paesi in Europa e America Latina. "Con questo accordo, ci aspettiamo di trasportare insieme a Ita Airways quasi 1.000 passeggeri in più tra la Colombia e Roma, incrementando il turismo e gli affari tra i due Paesi - ha dichiarato Julio Ordóñez, direttore delle alleanze di Avianca -. Il codeshare crea un'altra opzione per migliorare ulteriormente la connettività tra l'America Latina e l'Europa". "Questa collaborazione ci permette di portare i nostri passeggeri in Colombia grazie ai voli in coincidenza con Bogotà e di portare i passeggeri di Avianca in Italia e in Europa con i nostri comodi voli in coincidenza con Roma Fiumicino - ha aggiunto Andrea Benassi, chief of network, fleet and alliances di Ita Airways -. Con questa ultima intesa, gli accordi di codeshare di Ita salgono a 30". [post_title] => Avianca e Ita Airways volano in codeshare: è il 30° accordo per la compagnia italiana [post_date] => 2022-10-21T09:22:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666344174000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ritorna a operare voli giornalieri sulla rotta Taipei-Dubai: la tratta, attualmente servita da quattro frequenze alla settimana, tornerà a pieno regime dal prossimo 6 novembre, in parallelo alla conclusione del piano di riapertura di Taiwan e con la fine delle restrizioni obbligatorie di quarantena Covid-19 per gli arrivi. Le frequenze aggiuntive, operate con un Boeing 777, forniranno ai passeggeri una maggiore connettività e diverse opzioni da e per Taiwan, per soddisfare tutte le esigenze di viaggio, sia per affari che per piacere. I viaggiatori potranno viaggiare verso Taiwan senza visto. In linea con il trend positivo della domanda di viaggio verso l'Asia, Emirates ha aumentato la capacità verso alcune delle destinazioni più richieste, tra cui Singapore e Guangzhou; la compagnia ha inserito anche l’A380 sulla rotta verso Seoul e la cabina di Prima Classe sulla rotta Manila-Dubai, operata da un Boeing 777. Infine, dal prossimo 15 novembre, sulla rotta Narita-Dubai sarà impiegato l'A380. [post_title] => Emirates riporta a giornalieri i collegamenti per Taipei, dal 6 novembre [post_date] => 2022-10-21T09:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666343546000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ancora una volta si appella al governo italiano e alla Commissione europea affinché intervengano in maniera decisa sui numerosi scioperi dei controllori di volo. L'ultimo - attualmente in corso - ha costretto la low cost "a cancellare oltre 600 voli (con conseguenti ripercussioni su oltre 100.000 passeggeri). Tutti i clienti Ryanair interessati sono stati avvisati e informati delle alternative disponibili. Ryanair si scusa sinceramente con i suoi clienti per i disagi che questo sciopero dei controllori di volo italiani causerà loro". Neal McMahon, direttore delle operazioni di Ryanair definisce "inaccettabile che un esiguo numero controllori di volo italiani in sciopero causi ancora una volta il caos per migliaia di cittadini e visitatori che viaggiano da/per l'Italia oggi (ieri, 20 ottobre) e oggi (venerdì 21 ottobre). È giunto il momento che l'Ue intervenga e protegga i passeggeri europei, affinché non vengano ripetutamente tenuti in ostaggio dagli scioperi dei controllori di volo". Gli scioperi dei controllori di volo e la carenza di personale negli aeroporti "sono stati la principale causa di disservizi per i viaggi in tutta Europa quest'estate ed è tempo che la Commissione europea intervenga per proteggere i passeggeri europei dall’essere ripetutamente tenuti in ostaggio da un esiguo gruppo di controllori di volo italiani che scioperando fa crollare l'intera rete di viaggi europei". [post_title] => Ryanair cancella oltre 600 voli per lo sciopero dei controllori di volo e chiede intervento Ue [post_date] => 2022-10-21T09:05:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666343119000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "american airlines prevede utili al rialzo nel quarto trimestre grazie alla tenuta della domanda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2923,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se è vero che la ripresa è tangibile, è vero anche che le incertezze sono tante. Maria Elena Rossi direttrice marketing di Enit fa il punto su quelli che saranno i prossimi passi relativi al nuovo Tourism Digital Hub, una piattaforma che punta a far incrociare il bisogno del turista e l’offerta del territorio italiano.\r

\r

«La ripresa dei mercati internazionali è evidente – commenta Maria Elena Rossi - ma in questa fase di transizione risulta difficile programmare. A piccoli passi dobbiamo capire in che direzione andare. Attualmente il PNNR è una leva per il turismo. Da parte nostra il cambio del portale condurrà alla digitalizzazione del sistema turistico e consentirà di colmare un gap».\r

\r

Il Digital Hub è partito e a breve ci saranno nuovi investimenti per posizionare il portale a livello internazionale.\r

\r

«Innovazione e sostenibilità – aggiunge Maria Elena Rossi – sono i pilastri di questa fase di transizione. E’ necessario che l’offerta sia presente sul digitale per intercettare la domanda».","post_title":"Enit, la ripresa tra incertezze ed un periodo di transizione","post_date":"2022-10-21T12:09:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666354160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432733\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption]\r

\r

Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo.\r

\r

Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. \r

\r

Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. \r

\r

Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. \r

\r

Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. \r

\r

Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. \r

\r

Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori \r

\r

Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. \r

\r

La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. \r

\r

Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti \r

\r

Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. \r

\r

La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. \r

\r

Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. \r

\r

Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti \r

\r

In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. \r

\r

Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività.","post_title":"Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori","post_date":"2022-10-21T12:08:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1666354139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese.\r

\r

Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma».\r

\r

In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters.\r

\r

Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista.","post_title":"Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente","post_date":"2022-10-21T11:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666353365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessun rallentamento della domanda di viaggio, che rimarrà \"robusta\" anche l'anno prossimo: American Airlines è ottimista e prevede un utile superiore alle stime degli analisti per il quarto e conclusivo trimestre del 2022, dopo aver registrato profitti migliori del previsto nel terzo trimestre. La domanda ha infatti tenuto, nonostante l'aumento delle tariffe aeree e i crescenti rischi di recessione economica.\r

\r

Unico neo all'orizzonte, ha avvertito la compagnia aerea, sarà il fatto che la capacità di soddisfare la domanda rimarrà limitata a causa dei ritardi nelle consegne degli aeromobili e della carenza di piloti presso i partner regionali.\r

\r

American stima di operare il prossimo anno al 95%-100% della capacità pre-pandemia. Le entrate totali nel trimestre fino a dicembre dovrebbero aumentare dell'11-13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il vettore prevede inoltre un margine operativo rettificato del 5,5%-7,5% nel quarto trimestre.","post_title":"American Airlines prevede utili al rialzo nel quarto trimestre, grazie alla tenuta della domanda","post_date":"2022-10-21T11:34:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666352052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia è ancora una volta in vetta alla classifica europea delle compagnie aeree più puntuali: l’ultima rilevazione della società di consulenza internazionale Cirium - ex FlightStats -. Si tratta del quarto mese consecutivo in cui il vettore spagnolo conquista il podio della puntualità, durante un'estate particolarmente difficile in molti aeroporti, europei e statunitensi.\r

\r

A settembre, l'84% dei 13.523 voli operati da Iberia è arrivato a destinazione in orario. \"La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri clienti, quindi occupare la prima posizione del podio della puntualità per un altro mese ci rende orgogliosi e ci incoraggia a continuare a lavorare su questo aspetto. Questi dati riflettono soprattutto lo sforzo, l'impegno e la dedizione al servizio dei nostri dipendenti\", ha dichiarato Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia.\r

\r

La classifica di Cirium colloca inoltre Iberia nella top 10 delle compagnie aeree più puntuali al mondo, sempre per il quarto mese consecutivo. A settembre ha occupato la settima posizione, come a luglio, mentre ad agosto e giugno era al quinto posto.","post_title":"E' ancora Iberia il vettore più puntuale d'Europa","post_date":"2022-10-21T09:40:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666345258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Golf centrale nella strategia di promozione di South African Tourism che, dopo la partecipazione all'Imex America della scorsa settimana, in questi giorni ha partecipato all'edizione 2022 dell'International Golf Travel Market (Igtm), ospitata al Roma Convention Center La Nuvola. Un impegno a tutto campo per l'ente, che mira a posizionare il Sudafrica come destinazione turistica di punta per il golf.\r

\r

\"Stiamo partecipando a tutti gli eventi globali e cogliendo le opportunità di networking per accelerare la ripresa del turismo e per incrementare la creazione di posti di lavoro e contribuire alla nostra economia - ha dichiarato Zinhle Nzama, acting chief Convention Bureau Officer -. La partecipazione a questi eventi commerciali, insieme a tutte le opportunità di networking e agli eventi, ci offre l'opportunità di invitare investitori nel nostro Paese e, naturalmente, anche delegati d'affari e viaggiatori di piacere, aumentando così il numero di arrivi in Sudafrica\".\r

\r

South African Tourism ha reclutato dieci prodotti golfistici sudafricani da esporre alla fiera, per segnalare le forti ambizioni del Sudafrica di collaborare con partner di tutto il mondo e di sfruttare l'interesse per il Paese.","post_title":"Sudafrica: riflettori puntati su un'offerta golfistica d'eccellenza","post_date":"2022-10-21T09:28:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666344515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato un accordo di codeshare con Avianca: l'intesa, operativa dal prossimo 31 ottobre, consentirà ai passeggeri di viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma o viceversa, con coincidenza da Londra o Miami, con un unico biglietto, su voli commercializzati e operati congiuntamente dalle due compagnie aeree.\r

I passeggeri del vettore colombiano potranno effettuare un volo di andata e ritorno tra Bogotà e Roma via Londra, mentre i clienti della compagnia aerea italiana potranno viaggiare tra Bogotà, Cali, Medellin e Roma con coincidenza a Miami. Inoltre, attraverso Avianca, potranno usufruire di uno dei network più importanti della regione, con 125 rotte che collegano 24 Paesi in Europa e America Latina.\r

\"Con questo accordo, ci aspettiamo di trasportare insieme a Ita Airways quasi 1.000 passeggeri in più tra la Colombia e Roma, incrementando il turismo e gli affari tra i due Paesi - ha dichiarato Julio Ordóñez, direttore delle alleanze di Avianca -. Il codeshare crea un'altra opzione per migliorare ulteriormente la connettività tra l'America Latina e l'Europa\".\r

\"Questa collaborazione ci permette di portare i nostri passeggeri in Colombia grazie ai voli in coincidenza con Bogotà e di portare i passeggeri di Avianca in Italia e in Europa con i nostri comodi voli in coincidenza con Roma Fiumicino - ha aggiunto Andrea Benassi, chief of network, fleet and alliances di Ita Airways -. Con questa ultima intesa, gli accordi di codeshare di Ita salgono a 30\". ","post_title":"Avianca e Ita Airways volano in codeshare: è il 30° accordo per la compagnia italiana","post_date":"2022-10-21T09:22:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666344174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ritorna a operare voli giornalieri sulla rotta Taipei-Dubai: la tratta, attualmente servita da quattro frequenze alla settimana, tornerà a pieno regime dal prossimo 6 novembre, in parallelo alla conclusione del piano di riapertura di Taiwan e con la fine delle restrizioni obbligatorie di quarantena Covid-19 per gli arrivi.\r

Le frequenze aggiuntive, operate con un Boeing 777, forniranno ai passeggeri una maggiore connettività e diverse opzioni da e per Taiwan, per soddisfare tutte le esigenze di viaggio, sia per affari che per piacere. I viaggiatori potranno viaggiare verso Taiwan senza visto. \r

In linea con il trend positivo della domanda di viaggio verso l'Asia, Emirates ha aumentato la capacità verso alcune delle destinazioni più richieste, tra cui Singapore e Guangzhou; la compagnia ha inserito anche l’A380 sulla rotta verso Seoul e la cabina di Prima Classe sulla rotta Manila-Dubai, operata da un Boeing 777. Infine, dal prossimo 15 novembre, sulla rotta Narita-Dubai sarà impiegato l'A380.","post_title":"Emirates riporta a giornalieri i collegamenti per Taipei, dal 6 novembre","post_date":"2022-10-21T09:12:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666343546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ancora una volta si appella al governo italiano e alla Commissione europea affinché intervengano in maniera decisa sui numerosi scioperi dei controllori di volo. L'ultimo - attualmente in corso - ha costretto la low cost \"a cancellare oltre 600 voli (con conseguenti ripercussioni su oltre 100.000 passeggeri). Tutti i clienti Ryanair interessati sono stati avvisati e informati delle alternative disponibili. Ryanair si scusa sinceramente con i suoi clienti per i disagi che questo sciopero dei controllori di volo italiani causerà loro\".\r

\r

Neal McMahon, direttore delle operazioni di Ryanair definisce \"inaccettabile che un esiguo numero controllori di volo italiani in sciopero causi ancora una volta il caos per migliaia di cittadini e visitatori che viaggiano da/per l'Italia oggi (ieri, 20 ottobre) e oggi (venerdì 21 ottobre). È giunto il momento che l'Ue intervenga e protegga i passeggeri europei, affinché non vengano ripetutamente tenuti in ostaggio dagli scioperi dei controllori di volo\".\r

\r

Gli scioperi dei controllori di volo e la carenza di personale negli aeroporti \"sono stati la principale causa di disservizi per i viaggi in tutta Europa quest'estate ed è tempo che la Commissione europea intervenga per proteggere i passeggeri europei dall’essere ripetutamente tenuti in ostaggio da un esiguo gruppo di controllori di volo italiani che scioperando fa crollare l'intera rete di viaggi europei\".","post_title":"Ryanair cancella oltre 600 voli per lo sciopero dei controllori di volo e chiede intervento Ue","post_date":"2022-10-21T09:05:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666343119000]}]}}